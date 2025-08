Tadej Pogacar zegevierde afgelopen week voor de vierde keer in de Tour de France. De Sloveense wielrenner was oppermachtig in deze editie en gaf Jonas Vingegaard van Visma | Lease a Bike andermaal het nakijken. Dat moest gevierd worden bij terugkomst in Monaco en dat deed hij met niemand minder dan F1-coureur Carlos Sainz.

"Ik heb onlangs met hem gedineerd. Hij is mijn buurman in Monaco. We hebben een groepsapp met Ollie Bearman (coureur van Haas, red.) en onze vriendinnen. Iedere keer als wij thuis zijn dan organiseren we een etentje", vertelde Sainz op BBC 5 Radio. "En dat Tadej de Tour de France wint, is een perfect excuus om lekker te gaan eten in Monaco. We blikten terug op de Tour en bespraken alvast ons volgende ritje (op de fiets, red.)."

Sainz en Pogacar klimmen regelmatig op de fiets voor een ritje samen, zo delen ze nu en dan op sociale media. Van de Spanjaard is bekend dat hij ook over Formule 1-circuits fietst. Een andere erkend fietser is Valtteri Bottas, de huidige reservecoureur van Mercedes. Profrenster Tiffany Cromwell is de vriendin van de Fin.

Prima gelegenheid

Qua planning paste het etentje van het drietal ook precies. Sainz en Bearman reden afgelopen zondag de Grand Prix van België, dus hoefden ze net als Pogacar geen verre reis naar Monaco te maken. De Sloveen had schijnbaar geen trek in allerlei critériums en ging van Parijs naar het prinsendom. Sainz en Bearman hoefden zich pas donderdag in Boedapest te melden voor de laatste race voor de zomerstop.

De grote vraag is natuurlijk wie het etentje heeft betaald. Pogacar nam heel wat prijzengeld mee naar huis uit de Tour de France, maar ook Sainz en Bearman hoeven niet te klagen. De Spanjaard verdient naar verluidt 10 miljoen dollar bij Williams, waar rookie Bearman één miljoen opstrijkt bij Haas.

Grand Prix van Hongarije

De twee F1-coureurs lijken kansloos voor de laatste grand prix voor de zomerstop. McLaren verdeelt de laatste races vaak de winst over Oscar Piastri en Lando Norris. Heel af en toe komt er iemand anders als eerste over de streep, in de persoon van Max Verstappen (2) en George Russell (1).