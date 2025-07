Thymen Arensman geniet met volle teugen van het mooiste moment in zijn carrière tot dusverre: zijn allereerste etappezege in de Tour de France. De jonge Nederlander kijkt met trots en voldoening terug op een tweede week die hij nooit zal vergeten, al gaat de blik alweer snel vooruit.

De overwinning in bergetappe naar Superbagnères zaterdag was een indrukwekkende prestatie. Arensman maakte er een ware solo van door op het juiste moment aan te vallen, zijn medevluchters achter zich te laten en een voorsprong van ruim drie minuten op het peloton te pakken. Ondanks de zware concurrentie van geletruidrager Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard, die de achtervolging op de Nederlander hadden ingezet, hield hij stand en boekte hij een schitterende zege.

'Dit ga ik nooit meer vergeten'

"Genieten van de rustdag bij de Tour de France", begint de klimmer van INEOS Grenadiers zijn bericht op Instagram. Hij blikt terug op een indrukwekkende tweede week die hem zijn allereerste etappezege in de Tour opleverde. "Nog steeds gek dat ik nu etappewinnaar van de Tour de France ben. Iets wat ik nooit zal vergeten", schrijft hij vol trots.

Waar Arensman in de eerste week nog geen goede indruk maakte, behoort hij inmiddels tot de beste klimmers van het peloton en is er duidelijk nog meer mogelijk deze ronde. Hij prijst de prestaties van zijn ploeg. "We hebben als team hele mooie dingen laten zien en er zijn nog zes goede kansen om nog een etappezege binnen het team te behalen, plus een mooie uitslag in het algemeen klassement voor Carlos (Rodriguez, teamgenoot, red.)", stelt Arensman vol ambitie, in jacht op nog meer succes.

Arensman toont vol trots bijzonder detail op fiets

Los van het terugblikken naar zijn prachtige ritzege deelde de 25-jarige renner uit Deil een bijzonder detail aan zijn fiets tijdens de tweede rustdag. Arensman toonde vol trots het '1-tje' op zijn startnummer, het symbool dat je als renner een Touretappe hebt gewonnen. Een bijzonder moment voor de jonge Nederlander die hier altijd van heeft gedroomd. Voor velen in het peloton is dit een felbegeerd teken van erkenning en een herinnering aan een bijzondere mijlpaal in hun carrière.

In het peloton is Pogacar de renner met liefst 21 etappezeges achter zijn naam. De Sloveen boekte deze ronde al vier overwinning en is hard op weg om het record dat op naam staat van Mark Cavendish, met 35 overwinningen, uit de boeken te rijden. Voor Arensman ligt er dus nog een lange weg open, maar hij zou ongetwijfeld dolblij zijn om deze Tour nog één etappezege aan zijn totaal kan toevoegen.

Tekst gaat verder onder foto

i Thymen Arensman deelt met trots het speciale nummer 1-teken op zijn fiets na zijn eerste Tour-overwinning. ©Instagram

Arensman’s zege overschaduwd door aanrijding met fan

Toch werd het hoogtepunt van Arensman's zege overschaduwd door een zorgwekkend incident tijdens de 14e etappe. Op de Col de Peyresourde werd een fan aangereden door de ploegauto van INEOS Grenadiers, het team van Arensman. Het ongeluk gebeurde vlakbij de top van de col en was live te zien op televisie. De toeschouwer, opvallend gekleed in een gele broek en groene jas, werd geraakt door de wagen, viel op de motorkap en vervolgens op de grond.