Thymen Arensman heeft de mooiste zege uit zijn carrière te pakken. De Nederlander won op Superbagnères, nadat hij lange tijd in de aanval reed. Arensman hield genoeg over op geletruidrager Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard, die te laat de aanval inzetten.

In tegenstelling tot de voorgaande dagen was het een keer niet zo goed weer. Het was dan ook bijltjesdag. Cofidis-sprinter Bryan Coquard stapte helemaal niet meer op, daarna stapte de ene na de andere renner af. Het begon met de Belg Steff Cras, die maagproblemen had. Ongeveer tegelijkertijd stapten Remco Evenepoel, nummer 3 in het algemeen klassement en drager van het wit, en Mattias Skjelmose af.

In het hooggebergte ging het direct mis voor Evenepoel, die nog wel de vijfde etappe won. De Belg verloor op Hautacam drieënhalve minuut en een dag later zakte hij door het ijs in de klimtijdrit. Zaterdag op de Col du Tourmalet hield hij het voor gezien.

Martinez sprokkelt bergpunten

Toen was er al een grote groep met aanvallers vertrokken, onder wie dus Arensman. Maar het was de Fransman Lenny Martinez die er zin in had. De renner van Bahrain Victorious heeft zijn zinnen gezet op de bollentrui en sprokkelde onderweg weer wat punten bij elkaar.

Hij reed lange tijd alleen aan kop, maar kreeg na de afdaling van de Col d’Aspin gezelschap van Visma-renner Sep Kuss en Valentin Paret-Peintre. Achter dat drietal kwamen de achtervolgers met daarbij Arensman steeds rapper dichterbij.

Arensman neemt heft in eigen handen

Op de Peyresourde, de voorlaatste beklimming van de dag, merkte Arensman dat zijn benen goed voelde. Hij vond het tempo in de kopgroep te mager, dus versnelde hij. Al snel sloeg de Nederlander een gat, een gat dat hij steeds verder uitbreidde.

🚴🇫🇷 | Vanuit de achtervolging slaagde Arensman erin om het gat naar de kop te dichten. Nu gaat hij aan op de Peyresourde! Zit er meer in dan die tweede plaats? 🤞🤞 #TourdeFrance



📺 Stream koers op HBO Max pic.twitter.com/57c47JJ9F5 — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) July 19, 2025

Met een voorsprong van dik drie minuten begon hij aan de slotklim richting Superbagnères (12,4 km à 7,3%). Achter Arensman hield UAE de regie over de groep met favorieten. Arensman wist ook: met Pogacar achter hem is geen voorsprong veilig. Zo verdween het gat van Bruno Armirail als sneeuw voor de zon naar Hautacam, waar de Sloveen huis hield.

Spanning voor Arensman

Het was Felix Gall, de nummer 9 van het klassement, die als eerste demarreerde uit de groep met Pogacar. De Sloveen hield zich gelukkig voor Arensman lang gedeisd. Voor de Nederlander kwam de zege steeds dichter bij, maar stegen ook de percentages.

Op de achtergrond was het niet Pogacar maar Vingegaard die als eerste op de pedalen ging staan. Ineens ging er een flinke hap uit de voorsprong van Arensman. Daarna counterde de Sloveense geletruidrager, met zijn Deense concurrent in zijn kielzog. Gelukkig voor Arnesman gebeurde dat allemaal te laat. Hij boekte op Superbagnères de mooiste zege uit zijn carrière.

🚴🇫🇷 | Thymen Arensman wint de etappe! De Nederlander won al in de Vuelta 2022 en doet het nu dunnetjes over in de Tour de France, in de rit naar Superbagnères! 🙌🇳🇱 #TourdeFrance



📺 Stream koers op HBO Max pic.twitter.com/EGI0atpdVm — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) July 19, 2025

Arensman volgt Wout Poels op, die in 2023 de laatste Nederlander was die won in de Ronde van Frankrijk.

