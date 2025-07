De Nederlandse wielrenner Thymen Arensman heeft zich in de geschiedenisboeken van de Tour de France gefietst. Hij won niet één, maar twee etappes in de Tour de France. Hij kwam solo aan op skioorden Luchon-Superbagnères en La Plagne. Het levert Arensman een smak prijzengeld op.

De Nederlandse renner van Ineos Grenadiers won etappe 14 van de Tour de France, een zware bergrit naar skioord Luchon-Superbagnères. Arensman reed meer dan 30 kilometer alleen voorop en hield geletruidrager Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard achter zich. Daarmee boekte hij na zijn eerdere succes in de Vuelta a España (2022) zijn tweede etappezege in een grote ronde.

Dat deed hij bijna een week later nog eens dunnetjes over, dit keer op La Plagne. Op die berg was Michael Boogerd in 2002 de laatste winnaar en hij kreeg een Nederlandse opvolger. "Eén rit winnen was al ongelofelijk. Dat gebeurde toen vanuit de ontsnapping. Nu doe ik het tegen de klassementsmannen, de sterkste renners in deze Tour. Dit voelt als een droom. Ik besef niet wat ik net gedaan heb", glunderde hij na afloop.

Prijzengeld Thymen Arensman na ritzeges de Tour de France

Arensman werd eerder in de Ronde van Frankrijk al eens tweede, dat was in de tiende etappe. Daarmee verdiende hij voor zichzelf (en de ploeg) 5500 euro. Een ritzege is 11.000 euro waard. Daar had hij er dus twee van. Alles bij elkaar fietste hij in totaal 31.740 euro bij elkaar.

Daarmee is Arensman de nummer 5 tot nu toe in de Tour de France én de beste Nederlander. Na zijn tweede overwinning ging hij landgenoot Mathieu van der Poel voorbij. Kleine kanttekening: Van der Poel stapte in de slotweek uit wegens een longontsteking.

