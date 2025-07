De laatste uitzending van Vive le Vélo, de dagelijkse talkshow in België over de Tour de France voor mannen, heeft zondagavond een emotioneel moment opgeleverd. De legendarische commentator José De Cauwer werd door zijn collega's in het zonnetje gezet nadat hij vlak voor de Tour een groot drama meemaakte en dat maakte enorme indruk op hem.

De 75-jarige De Cauwer zat de afgelopen drie weken in het commentaarhokje om zijn licht te laten schijnen op de etappes in Frankrijk. Dat doet hij al tientallen jaren, maar toch zal hij dit jaar met een ander gevoel zijn werk hebben uitgevoerd, want vlak voordat de Tour de France van start ging verloor hij zijn dochter Debbie. Zij overleed vorige maand op 51-jarige leeftijd aan kanker.

Ondanks dat enorme verlies besloot De Cauwer toch om commentaar te geven tijdens de Tour. Aan het einde van de ronde voor mannen besloten zijn collega's hem daar op een speciale manier voor te bedanken. In Vive le Vélo wordt er dagelijks een 'odieltje, dat is beeldje van een geletruidrager, uitgereikt aan een persoon met een bijzonder verhaal.

Ode aan De Cauwer na groot verlies

In de laatste aflevering werd De Cauwer door presentator Karl Vannieuwkerke, die zelf in het verleden ook met de ziekte te maken kreeg, in het zonnetje gezet. "Bedankt voor de afgelopen drie weken. "De Tour is voor jou begonnen op een plek waar je dat niet wil: een begraafplaats. Je passie voor wat je doet heeft je de voorbije weken vooruitgestuwd. We hopen dat het je op een manier troost heeft gebracht", vertelde Vannieuwkerke.

De Cauwer hield het tijdens het eerbetoon niet droog. De presentator ging nog even verder met het uitspreken van zijn waardering: "We willen jou in je huidige functie nog heel lang aan onze zijde hebben. We vonden dat dit een moment was om onze waardering te laten blijken." Vervolgens mochten twee familieleden van De Cauwer hem het beeldje geven.

Profrenner en ploegleider

De Cauwer was vroeger zelf ook profwielrenner en zette een aantal hele mooie prestaties neer. Hij won in 1976 de eerste etappe van de Vuelta en reed ook nog eens drie dagen in de leiderstrui. De Cauwer werd daarna ploegleider en hielp Greg LeMond in 1989 aan de eindzege in de Tour de France. Ook was hij bondscoach van de Belgische renners toen Tom Boonen in 2005 wereldkampioen werd.

