Eerder dit jaar onderging het Amerikaanse turnfenomeen Simone Biles (28) een pikante cosmetische ingreep. De zevenvoudig olympisch kampioene liet haar boezem vergroten. Aanvankelijk liet ze zich daar weinig over uit, maar inmiddels geeft ze helemaal openheid van zaken.

Ergens in de zomer bleek uit foto's van Biles op haar socials dat haar lichaam was veranderd. De 1,42 meter lange topatlete postte onder meer bikinifoto's die duidelijk maakten dat ze een ingreep had ondergaan.

Kersen

In oktober van dit jaar gaf ze wat meer details prijs. "Eerste salto bij mijn nieuwe huis met mijn nieuwe (emoji van kersen)", schreef ze bij een video op TikTok. Een afbeelding van kersen wordt op internet wel vaker gebruikt om het op een verhullende manier over borsten te hebben.

Ze zet het fruitige symbool opnieuw in bij een video op TikTok uit december 2025. "🍒transformatie", zo duidt ze de borstvergroting aan. Ze plaatste een paar beelden van voor de operatie en contrasteert die daarna met beelden van na de operatie. In het bijschrift staat dat dan ook: 'Voor en na de 🍒'.

Operatie

De operatie werd onderwerp van gesprek op internet nadat Biles haar vakantiekiekjes plaatste. Ze heeft een relatie met American Football-speler Jonathan Owens en het koppel besloot er eerder dit jaar eens lekker op uit te trekken. De twee topsporters, die sinds 2023 getrouwd zijn, genoten van een zonnige vakantie in Belize.

Het account IGFamousByDana van Dana Omari heeft meer dan 250.000 volgers en plaatst veel berichten over cosmetische ingrepen. Al snel was Biles onderwerp van gesprek. "Ze ziet er ongelooflijk uit, geweldige borstvergroting. Ze zijn nog vers dus de implantaten zullen nog wat zakken", schreef Omari in een post op Instagram. Daarbij vergeleek ze een oude foto van de turnlegende met één van de plaatjes die Biles toen liet zien.

Olympische Spelen

Biles weet nog niet of ze over drie jaar deelneemt aan de Olympische Spelen in Los Angeles. Dat vertelde ze nadat ze in Madrid voor de vierde keer de Laureus Award voor beste sportvrouw in ontvangst had genomen. Eerder ontving de 28-jarige turnster de trofee in 2017, 2018 en 2020.

Biles pakte op de Spelen van Parijs drie keer goud en een keer zilver. Haar olympische verzameling bestaat nu uit zeven gouden, twee zilveren en twee bronzen medailles.