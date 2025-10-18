Sanne Wevers is natuurlijk bekend als turnster en daarmee pakte ze in 2016 een gouden medaille op de Olympische Spelen. Tegenwoordig vertelt ze haar verhaal als keynote speaker en dat ging deze keer niet zonder slag of stoot.

Wevers was uitgenodigd om haar verhaal te delen. Dat is iets dat ze de laatste tijd vaker doet en dus leek er geen vuiltje aan de lucht. Totdat er vooraf iemand naar haar toe kwam en zei: 'Ik heb jou al twee keer gezien dit jaar.'

Paniek

Dit zorgde voor paniek bij Wevers, zo schrijft ze op haar eigen LinkedIn-pagina. "Dat ene verhaal dat ik al zó vaak verteld heb, maar dat voor mij nog steeds alles zegt.. En natuurlijk pas ik mijn verhaal aan en voel ik het publiek. Natuurlijk wil ik verbinden en een boodschap brengen die aansluit. Maar de kern… is nog altijd wie ik ben, wie ik was en wat ik in topsport heb geleerd. Dus ik begon, met een kleine knipoog: 'Als ik iets verkeerd zeg, vul je me maar aan hoor'."

'Je raakt dieper'

Zo gezegd, zo gedaan. Wevers deed haar verhaal en wat er na afloop gebeurde raakte haar enorm. Diezelfde persoon sprak haar weer aan en zei dit keer: 'Je was zóveel beter. Je verhaal is gegroeid. Je raakt dieper.'

Dat deed iets met Wevers. "En dat…was precies wat ik hoopte dat iemand ooit zou zien. Want ik heb de afgelopen maanden keihard gewerkt. Niet aan nieuwe slides, maar aan de essentie. Niet aan show, maar aan die ene laag die je alleen raakt als je jezelf blijft uitdagen om verder te gaan dan wat leuk klinkt. Het was misschien wel het mooiste compliment dat ik als spreker kon krijgen. De bevestiging dat vakmanschap niet gaat over afvinken, maar over blijven bouwen. Blijven verfijnen, tot het raakt."