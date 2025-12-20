Jake Paul en Anthony Joshua zijn nog nauwelijks bijgekomen van hun gevecht, maar hebben alweer een volgende tegenstander op het oog. Paul richt zijn vizier op Canelo Álvarez. Joshua heeft zijn pijlen gericht op Tyson Fury. "Als hij zijn Twitter-gedrag even wil laten varen", sneerde hij.

Het veelbesproken gevecht tussen de twee kemphanen kwam vroegtijdig tot een einde. In ronde zes sloeg Joshua Paul knock-out nadat hij hem een ronde daarvoor al tweemaal tegen het canvas had geslagen. Het bokssprookje van Paul om te winnen van de voormalig wereld- en Olympisch kampioen kwam met een gebroken kaak tot een einde, maar een deuk in zijn zelfvertrouwen leek het niet te veroorzaken.

Al vrij snel na het gevecht gaf Paul aan te vermoeden dat zijn kaak gebroken is. Een aantal uren later kreeg hij daar in het ziekenhuis bevestiging van. Zijn kaak is op twee plaatsen gebroken. Dat schuwt de Amerikaan echter niet om opnieuw de ring in te stappen tegen een prof.

Zelfspot

Op Instagram plaatste de verloofde van Jutta Leerdam een röntgenfoto van zijn kaak, met twee cirkeltjes op de plaatsen van de breuken. 'Dubbele kaakbreuk. Geef mij Canelo in tien dagen', klinkt het onderschrift van de Amerikaan.

Paul maakt er al langere tijd geen geheim van het graag te willen opnemen tegen de Mexicaanse prof, die 39 van zijn 63 zeges op knock-out won. Ook gaf Paul blijk van de nodige zelfspot door zijn profielfoto op Instagram te veranderen naar een video still van de verwoestende stoot van Joshua tegen zijn kaak.

'Kan niet wachten'

Na zijn overwinning, greep Joshua direct de gelegenheid aan om Fury openlijk uit te dagen voor een clash. Fury zou volgens The Sun al eerder hebben laten doorschemeren uit zijn bokspensioen te willen terugkeren voor een partij tegen Joshua.

"We hebben de spinnenwebben van ons afgeschud en ik kan niet wachten om 2026 in te gaan. Als Tyson Fury het meent en als hij zijn Twitter-gedrag even wil laten varen, bokshandschoenen wil aantrekken en het wil opnemen tegen een van de meest authentieke vechters die er zijn en die geen enkele uitdaging schuwt, stap dan de ring in en neem het tegen mij op", wakkerde Joshua het vuurtje aan.