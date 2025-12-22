Jake Paul is enkele dagen na zijn nederlaag tegen Anthony Joshua weer in het openbaar opgedoken. Ondanks zijn dubbele kaakbreuk was hij alweer te zien op een feestje.

Paul vocht in de nacht van vrijdag op zaterdag zijn langverwachte bokspartij tegen Anthony Joshua. De Brit hield de verloofde van Jutta Leerdam vijf rondes in leven, maar in ronde 6 haalde hij de trekker over. Joshua gaf Paul een harde klap op het gezicht, waardoor die in elkaar zakte en het gevecht voorbij was. Een domper voor de oud-Youtuber die hiermee zijn tweede verliespartij op zijn boksrecord kreeg. De eerste was tegen Joshua zijn landgenoot Tommy Fury.

Na de wedstrijd liet Paul op Instagram zien welke verwondingen hij had opgelopen. De verloofde van Leerdam zette een foto op social media van zijn kaak die op twee plekken gebroken is, met daarbij de tekst: 'Een dubbel gebroken kaak. Geef me Canelo over tien dagen', doelend op de Mexicaanse bokskampioen Canelo Alvarez. Paul zal moeten revalideren van zijn gebroken kaak, maar dat doet hij niet zonder een feestje. Want al snel dook hij alweer op op een evenement.

Celebrity Sports Entertainment

Paul besloot na zijn gevecht om het voor hem georganiseerde evenement van Celebrity Sports Entertainment bij te wonen in Miami, dezelfde stad waarin het gevecht tegen Joshua werd gehouden. Op beelden van TMZ is te zien dat Paul op de foto gaat met andere aanwezigen en daarbij is niet veel te zien van zijn blessure. "Alsof er niet is gebeurd", schrijft de Amerikaanse entertainmentwebsite.

Zijn kin is duidelijk wat dikker en beweegt wat voorzichter dan normaal. Wat vooral opvalt is dat Paul een stuk stiller is dan normaal. Waar hij normaal het middelpunt is van de feestjes waar hij zijn gezicht laat zien, doet hij zijn mond op de beelden amper open. Niet gek ook dan de enorme dreun van Joshua en de gevolgen daarvan.

Paul beperkt zich tot korte antwoorden en vertelt dat zijn kaak pijn doet. Als een vrouw hem toeroept dat hij goed partij heeft gegeven aan zijn grote Britse tegenstander, bedankt hij nog wel vriendelijk. Bekijk de beelden hieronder:

Ook Pam Stepnick, de moeder van Paul, was op het evenement aanwezig. Zij signeerde haar boek F*** the Pauls: Written by Their Mother. Verder werden er ook verschillende producten van Paul gepromoot, zoals zijn verzorgingslijn en een caviaarmerk waar de Amerikaan een groot fan van blijkt te zijn.