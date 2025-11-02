Het is maar de vraag of het aanstaande gevecht van Jake Paul door kan gaan. De verloofde van de Nederlandse topschaatsster Jutta Leerdam zou op 14 november tegen Gervonta Davis boksen, maar de Amerikaanse tegenstander van Paul heeft een rechtszaak aan zijn broek gekregen.

Bokskampioen Davis (30) wordt door zijn ex-vriendin beschuldigd van zware mishandeling en ontvoering, waardoor de partij tegen Jake Paul (28) in gevaar komt. Zeker omdat 14 november met rasse schreden nadert. Hoewel Davis (30 zeges, 1 gelijkspel) in de boksring excelleert, stapelen de problemen buiten de ring zich op. De wereldkampioen lichtgewicht is al meermaals gearresteerd voor geweld en illegale praktijken.

Bizar verhaal

De 30-jarige bokser staat voor een nieuw proces. Zijn ex-partner, Courtney Rossel (30), beschuldigt hem van mishandeling, zware mishandeling, vrijheidsberoving, ontvoering en het opzettelijk veroorzaken van emotionele nood. Volgens Marca beweert de 30-jarige vrouw dat Davis haar op haar werkplek aanviel. Hij dreigde haar te vermoorden, sleurde haar vervolgens de trap af, door de keuken en via de achterdeur naar buiten, om haar daarna op de parkeerplaats te mishandelen.

Gevecht in gevaar

Rossel verklaart dat dit niet het eerste incident was. Tijdens hun vijf maanden durende relatie zou hij haar vaker hebben mishandeld en zelfs hebben geprobeerd te wurgen. Ze eist nu een proces en een schadevergoeding van 50.000 dollar voor posttraumatische stress. Davis zou op 14 november vechten tegen de beroemde YouTuber Jake Paul. Amerikaanse media melden echter dat Netflix en het team van Paul zoeken naar een alternatief. Ryan Garcia (27) is de eerste optie, mits het gevecht naar december wordt verplaatst. 'We veroordelen elke vorm van geweld', schrijft het bedrijf van Paul dat achter de gevechten zit.

Talloze arrestaties en beschuldigingen

De afgelopen acht jaar heeft Gervonta Davis talloze juridische problemen gehad en is hij meerdere keren gearresteerd. In 2017 werd hij beschuldigd van zware mishandeling door een jeugdvriend. Een jaar later werd hij gearresteerd na een vechtpartij in Washington D.C. In 2020, 2022 en tweemaal dit jaar werd de bokser door zijn partners beschuldigd van fysiek geweld. Bovendien werd Davis in 2021 gearresteerd nadat hij een ernstig auto-ongeluk veroorzaakte door een rood licht te negeren in Baltimore.