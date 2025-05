Kickbokskampioen Rico Verhoeven stelt topschaatser Kjeld Nuis teleur: 'Je krijgt niks bro'

Soort zoekt soort. De Nederlandse topsporters Kjeld Nuis (olympisch schaatskampioen) en Rico Verhoeven (kickbokskampioen in het zwaargewicht) zijn al jaren bevriend en komen regelmatig bij elkaar over de vloer. Zo ook dit weekend.

Uit story's van Nuis op Instagram blijkt dat Verhoeven op zaterdag, ondanks het druilerige weer, een barbeceu organiseerde. Het is een drukke bedoening in zijn tuin. Onder meer de kunstenaar Joseph Klibansky loopt rond en Verhoeven heeft het prima naar zijn zin. Zodra hij de camera van Nuis ziet, trekt hij een paar gekke bekken, als een hongerige leeuw: 'Graauww graauww'.

Nadat er wat mals vlees van het rooster komt, krijgt Verhoeven een houten plank met daarop de hapjes in handen gedrukt. Nuis zoomt gretig in. Verhoeven is niet van plan het vlees te delen. "Dit is voor mij dus. Je kan lachen, maar je krijgt niks bro."

Verleden, heden, toekomst

Nuis en Verhoeven steunen en inspireren elkaar al jaren om het beste uit zichzelf te halen. Zo zei Nuis in 2023, nadat hij in Stavanger bij een world cup zilver had gewonnen. Hij vertelde dat hij aan de woorden van zijn kickboksende vriend had gedacht. "Rico zei me dat als je een legende wilt worden je eerst het verleden moet verslaan. Dan het heden. En als laatste stap de toekomst." Daarmee doelde hij erop, dat moest zien te dealen met de tienersensatie Jordan Stolz

"Ik vind het een mooie uitspraak van Rico. Maar goed, schaatsen is natuurlijk wel wat anders dan boksen. Ik moet 20 man verslaan", legde Nuis toen uit.

Topschaatser Kjeld Nuis biedt excuses aan nadat hij wel erg veel van zichzelf laat zien De sfeer op het trainingskamp van Team Reggeborgh zit er goed in op Mallorca. Dat blijkt wel van beelden die op sociale media rondgaan van onder anderen Kjeld Nuis. De 35-jarige blijkt een behoorlijke grappenmaker.

Artem Vakhitov

Verhoeven vecht op 14 juni tegen Artem Vakhitov, met als inzet de zwaargewichttitel bij de bond Glory.

"Ik ben klaar voor het hoge tempo, ik heb er zin in en het zou heel raar zijn als hij zijn gameplan aan de voorkant al laat weten, om vervolgens helemaal wat anders te gaan doen", zo blikt Verhoeven vooruit. "Maar ook dan is het goed. Ik ben overal klaar voor. Ik heb er vooral heel veel zin in. Als hij denkt dat hij harder en méér kan werken dan ik, dan mag hij dat bewijzen. Dan gaan we dat 14 juni zien."