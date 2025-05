Topkickbokser Rico Verhoeven krijgt fikse waarschuwing in aanloop naar titelgevecht Glory

Rico Verhoeven heeft nog een paar weken tot een van de belangrijkste gevechten van de laatste jaren. Dan staat hij tijdens Glory 100 tegenover de Rus Artem Vakhitov. Een kleine maand voor gevecht op 14 juni krijgt 'The King of Kickboxing' een ferme waarschuwing.

Die is afkomstig van zijn opponent. Want Vakhitov is zichbaar gemotiveerd. Dat komt mede door uitspraken vanuit onder meer Nederland. Hoewel Verhoeven zelf meermaals lovend over hem was, was er veel kritiek op het gevecht. Onder meer de veelbesproken Jamal Ben Saddik sprak zijn afkeur uit over het gevecht, omdat de kleinere Vakhitov geen geschikte tegenstander voor Verhoeven zou zijn.

Pestkop krijgt wat hij wil van kickbokser Rico Verhoeven: 'Hij hapte en gaf me miljoenen views' Kickbokskampioen Rico Verhoeven werd onlangs uitgedaagd door influencer Alex Soze. Die noemde de Glory-vechter een aansteller die zich anders voordoet dan hij is. Maar Soze lijkt inmiddels de vredespijp te willen roken met 'Ricardo', zoals hij Rico noemt.

Daar rekent de uitgesproken Rus in gesprek met De Telegraaf mee af. "Was Oleksandr Usyk te klein voor Tyson Fury? Was Mike Tyson niet de kleinste zwaargewichtkampioen in de boksgeschiedenis?" En zo gaat Vakhitov nog even door. "En laten we niet vergeten dat Rico zelf veel kleiner was dan Ben Saddik. Weerhield dat Rico van winnen? Natuurlijk niet."

Waarschuwing en complimenten

Vakhitov acht zichzelf dus gewoon kansrijk tegen Verhoeven, die op zijn hoede is voor de 'kleine' Rus. Toch blijft hij ietwat bescheiden, iets wat niet vaak voorkomt in de vechtsportwereld. Nadat hij wat mindere punten van Verhoeven opsomt, komt hij met een compliment én een waarschuwing. "Meestal nadat hij is neergeslagen, staat hij weer op alsof hij een andere diersoort is, de donkere kant komt dan naar boven. Erg indrukwekkend. Maar ook daar ben ik klaar voor."

Rico Verhoeven komt met vervolg op politiebezoek: grof geschut wordt ingezet Het zijn drukke tijden voor Rico Verhoeven. De Nederlandse kickboksgrootheid heeft nog minder dan een maand op topfit te verschijnen voor een nieuw cruciaal gevecht, maar buiten de ring moet er ook een hoop gebeuren. Gelukkig zit er schot in de zaak.

Verhoeven ook bezig met andere dingen

Op 14 juni is het eindelijk zo ver tijdens Glory 100. Vakhitov: "Ik heb hier lang op gewacht." Verhoeven kan dus nog wekenlang aan de bak. Hij is uiteraard druk bezig met trainen, maar houdt ook tijd over voor andere dingen. Zo deelde hij deze maand nog beelden van het slopen van een woning. Daar kwam zelfs de politie een kijkje nemen. Ook bleek Verhoeven samen met met zijn vriendin Naomy van Beem aanleg te hebben in een andere sport en bezocht hij meermaals een superster in Amsterdam.