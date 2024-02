Anthony Joshua en Francis Ngannou gaan elkaar verbaal te lijf: 'Heb je al vaak zat zien boksen'

Francis Ngannou werd bij alle vechtsportliefhebbers wereldberoemd na zijn gevecht tegen wereldkampioen Tyson Furt, maar de man uit Kameroen heeft nu een nieuwe tegenstander. En wat voor één: oud-kampioen en topcontender Anthony Joshua. De twee gingen onlangs voor het eerst tegenover elkaar zitten en konden daardoor het gesprek met elkaar aan.

Het gevecht tussen Joshua en Ngannou ontstond op een aparte manier. De beoogde tegenstander van de Engelsman was Deontay Wilder, maar die liep ineens tegen een verrassende nederlaag aan. The Bronze Bomber ging op dezelfde kaart als Joshua onderuit tegen Josh Parker, terwijl de Engelsman wel won van Otto Wallin. Ngannou zag daardoor een gat om het tegen Joshua op te nemen en die pakte hij.

'Heb hem al vaak zat zien vechten'

Joshua denkt niet dat Ngannou hem gaat verrassen in hun bokswedstrijd. "Nee, totaal niet. Ik heb Ngannou onderzocht en heb die partij met Fury meerdere malen terug gekeken. Mensen zeggen dat hij een van de gevaarlijkste mannen is van meerdere generaties, maar als ik tegen Fury had gevochten had het er verdomd veel op geleken. Ik ben totaal niet verrast door zijn stijl, ik heb hem vaak zat zien vechten. Maar ze hebben het allebei goed gedaan, want het was een heel vermakelijk gevecht."