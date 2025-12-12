Anthony Joshua en Jake Paul gaan het op 19 december tegen elkaar opnemen in de boksring te Miami. De voormalig zwaargewichtkampioen heeft erg veel vertrouwen in zijn eigen kunnen voor de wedstrijd en hij voorspelt dat Paul gegarandeerd tegen het canvas gaat.

De 36-jarige Joshua gaat zijn laatste voorbereidingsweek in richting het gevecht met Paul. Al sinds de aankondiging van de partij zijn er zorgen over de voormalig Youtuber. Waar Paul met zijn 1.85 meter veel geschikter is voor lagere gewichtsklasses, is Joshua een natuurlijk zwaargewicht die veel meer ervaring en kwaliteiten heeft dan de verloofde van Leerdam. Fans van over de hele wereld verwachten een snelle knock-out van Joshua en het is voor velen dan nog maar de vraag hoe Paul daarvan wakker zal worden. Joshua zijn eigen voorspelling verschilt niet veel van die van de fans.

'Er is nul kans dat hij de laatste bel haalt'

"Er is geen enkele kans dat dit gevecht door de jury wordt beslist", luidt de duidelijke conclusie van Joshua tegenover ESPN. Ook heeft hij nog een directe boodschap voor Paul. "Misschien duurt het een ronde, misschien twee, maar ik weet zeker dat dit gevecht de laatste bel niet haalt. Voor Paul is het een win-win-situatie, want hij heeft een gevecht met mij en hij kan sterker terugkomen na het verlies. Alleen als ik hem knock-out sla wordt het ook voor mij een win-win. Iedereen weet dat het mij gaat lukken en ik heb zelf ook geen twijfel."

Online wordt er al langere tijd gesproken over mogelijke matchfixing in de partij tussen Joshua en Paul. Er wordt gespeculeerd over een mogelijke clausule in het contract, waarbij Joshua wordt verplicht om rustig aan te doen tegen de verloofde van Leerdam. Aan die geruchten maakt Joshua direct een eind. "Ik heb geen idee hoe ik rustig aan moet doen tegen een tegenstander. Dat zit er bij mij echt niet in. Ik ga die ring in om hem pijn te doen en dat heeft niets met een contract te maken, maar met mijn humeur. Ik moet mijn tegenstander pijn doen, maakt niet uit wie het is."

'Leer hem een pijnlijk lesje'