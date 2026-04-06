Bokszwaargewicht Deontay Wilder (40) heeft Anthony Joshua uitgedaagd voor een gevecht. De veertigjarige nam het zaterdag op tegen Derek Chisora en bedacht zich geen moment toen hij na zijn zege tegen Joshua aanliep: "ik gaf hem een ​​high five en zei: 'Nu gaan we ervoor.'"

Wilder trok zaterdag aan het langste eind na een intens gevecht. Lange tijd was het onmogelijk te zeggen welke kant het op zou gaan. In de achtste ronde kwam Wilder met een paar impactvolle stoten. Chisora ging neer, maar stond weer op tijd op. In de voorlaatste ronde ging Chisora nogmaals neer, waardoor Wilder de overwinning definitief over de streep leek te trekken.

'Wil de hele divisie opschonen'

Joshua was bij het gevecht aanwezig om Wilders opponent Chisora te steunen. Na afloop kruisden de twee elkaar. De twee gaven elkaar een highfive terwijl Wilder iets tegen Joshua zei. "Het waren niet zomaar een paar woorden", reageerde Wilder later tegenover de aanwezige media. "ik gaf hem een ​​high five en zei: 'Nu gaan we ervoor.' Ik ben klaar voor iedereen, zolang deze gasten in de zwaargewichtdivisie zitten, ben ik er. Je kunt me Mr. Clean noemen, want ik wil de hele divisie opschonen. De divisie is niets zonder mij."

Joshua's promotor Eddie Hearn liet zich voorafgaand aan het gevecht tussen Wilder en Chisora al uit over een eventuele clash tussen Wilder en Joshua: "Eerlijk gezegd waren we erg gefocust op het organiseren van het gevecht tegen Tyson Fury. AJ zei gisteren tegen me dat hij Derek wil steunen, maar als Deontay Wilder vanavond op overtuigende wijze wint, opent dat ook de deur voor een groot gevecht met Anthony Joshua."

Turbulent jaar Joshua

Joshua heeft een bewogen periode achter de rug. Afgelopen december sloeg hij Jake Paul een gebroken kaak tijdens een groot boksevenement. Vlak daarna werd Joshua gelinkt aan een mogelijk gevecht tegen Rico Verhoeven. Enkele weken later sloeg het noodlot echter toe tijdens zijn vakantie in Nigeria. Daar werd hij slachtoffer van een auto-ongeluk. Twee van Joshua's vrienden overleefden dat niet. De toekomst van zijn carrière leek daarna onzeker.

Inmiddels heeft Joshua zijn trainingen weer hervat. Hij werd onlangs door Oleksandr Usyk ingevlogen als trainingspartner in aanloop naar zijn gevecht tegen Verhoeven in Egypte dit voorjaar. Er gingen geruchten dat Joshua mogelijk zou gaan vechten tegen Tyson Fury, al lijkt het scenario voor een gevecht tussen Joshua en Wilder nu dus ook aannemelijk