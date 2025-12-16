Jake Paul kijkt reikhalzend uit naar zijn veelbesproken gevecht met bokskampioen Anthony Joshua. Vrijdagnacht (Nederlandse tijd) stappen de twee titanen met elkaar de ring in. "Als ik hem versla, ben ik degene die lacht", aldus de verloofde van topschaatsster Jutta Leerdam.

Bij de bookmakers is Paul de underdog. Dat vindt de Amerikaan niet gek. "Hij is een olympisch kampioen en tweevoudig wereldkampioen zwaargewicht", beargumenteert hij. "Ik ben al mijn hele leven de underdog, ik heb moeten vechten voor alles wat ik heb bereikt. Eerlijk gezegd heb ik mijn beste prestaties geleverd wanneer ik underdog was."

Joshua is zijn grootste gevaar kwijt

Voor het duel is een gewichtslimiet ingesteld van 111,1 kilogram. Zo weinig woog de Brit Joshua nog nooit. "Ik voel me geweldig", zegt hij daarover. Dat kan de tweevoudig wereldkampioen duur komen te staan, denkt Paul. "Ik ben het niet eens met de beslissing van zijn kant. Hij heeft me zijn beste wapen ontnomen, namelijk zijn kracht", vertelt de verloofde van topschaatsster Leerdam in een video op zijn eigen YouTube-kanaal.

Volgens Paul is Joshua niet op zijn best wanneer hij minder weegt. "Dan zit er gewoon niet zoveel kracht in zijn stoten", vindt hij. "Maar het is zijn plan, voor mij maakt het gewicht niet uit. Het gewicht gaat geen verschil maken. Het zijn de vaardigheden die dit gevecht gaan winnen. En ik geloof dat mijn vaardigheden beter zijn dan die van hem, wat misschien gek klinkt. Maar hij is een heel eenvoudige bokser en hij is gekomen waar hij nu is dankzij zijn lengte en kracht."

Jake Paul vs. de wereld

Bokskenners en -fans raken niet uitgepraat over het feit dat iemand met de status van Joshua het opneemt tegen Paul, die vooral bekend werd via Vine en YouTube. "Ik denk niet dat hij over me heen kijkt. Ik denk dat zijn fans en de bokswereld over me heen kijken", aldus The Problem Child. "Maar dat is een enorme, enorme vergissing", waarschuwt hij.

Paul begrijpt wel waarom mensen zeggen dat hij de partij niet gaat overleven. "Maar dat is precies wat ik hier doe. Daarom vind ik het zo leuk. Ik heb de wereld in mijn macht. Ik heb hem precies waar ik hem wil hebben. Ik heb de bokswereld precies waar ik hem wil hebben. En als ik hem volgende week vrijdag versla, ben ik degene die lacht."

'Het staat in de geschiedenisboeken geschreven'

De 36-jarige Joshua weet hoe hij Paul moet verslaan. "Als ik zijn ziel kan breken en zijn mentaliteit kan breken, dan breek ik Jake", denkt hij. Om die woorden maakt Paul zich niet druk. "Het is grappig, want de druk ligt op jou. Als ik de eerste en tweede ronde win, denk ik dat jij het bent die begint te bezwijken, omdat alle druk op jou rust. Ik vecht vrij. Er rust geen last op mijn schouders. Ik hoef niets te doen. Ik hoef niets te bewijzen. Jij hebt zoveel te bewijzen."

De Amerikaan weet al hoe het gevecht ten einde komt, met een knock-out in de vijfde of zesde ronde. "Het staat in de geschiedenisboeken geschreven."