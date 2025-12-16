Jake Paul en Anthony Joshua betreden vrijdagnacht (Nederlandse tijd) de ring. Zij zullen niet de enige twee sterren zijn die de show gaan stelen. Wat te denken van presentatrice Kate Scott, die de boksavond op Netflix presenteert.

Scott werd geboren in het Engelse Manchester. Ze heeft een enorme talenknobbel, bewees ze met interviews die ze had met sporters. Vloeiend schakelde ze van Engels naar Duits, Frans en Spaans. Het zorgde ervoor dat Scott er inmiddels ook een hele journalistieke reis heeft opzitten. Die begon in Duitsland bij Deutsche Welle.

Vervolgens was ze werkzaam voor CNN, Sky Deutschland, Sky Sports en Fox Sports. Tegenwoordig is Scott vooral bekend van CBS Sports Golazo, waar ze Champions League-avonden aan elkaar lult met oud-topvoetballers Thierry Henry, Jamie Carragher en Micah Richards. In 2025 presenteerde ze samen met de Nederlandse voetballegende Ruud Gullit het Ballon d'Or-gala.

Getrouwd met voormalig profbokser

Scott was voorheen bekend als Kate Abdo. Sinds 2024 is ze echter getrouwd met voormalig profbokser Malik Scott. De Engelse krijgt voor het boksduel tussen Paul en Joshua gezelschap van Lennox Lewis. Het panel wordt aangevuld met Andre Ward en Laila Ali, de dochter van boksicoon Muhammad Ali. Voormalig zwaargewichtkampioen David Haye is de co-commentator. Het commentaar wordt verder verzorgd door Mauro Ranallo en Crystina Poncher.

Stream Jake Paul vs. Anthony Joshua

Het gevecht tussen Paul en Joshua is enkel te zien via streamingsdienst Netflix. Wie al een abonnement daarop heeft, kan het duel tussen de twee dus sowieso bekijken. Mensen die dat niet hebben, moeten er dus één afsluiten om te kijken. Het goedkoopste abonnement bij Netflix kost 9,99 euro per maand. Wel heb je dan de slechtst mogelijke beeldkwaliteit.

De gevechten van de main card beginnen om 02.00 uur Nederlandse tijd in de nacht van vrijdag 19 op zaterdag 20 december. Voordat Paul en Joshua de ring instappen, worden er nog drie andere gevechten gehouden. De verwachting is dan ook dat het hoofdgevecht niet eerder dan 04.30 uur gaat beginnen.

Flinke prijzenpot

Voor het veelbesproken gevecht hebben de organisatoren, waaronder Netflix, heel wat geld klaargelegd. Beide vechters gaan ongeacht het resultaat naar huis met liefst 60 miljoen euro. Door verschillende bonussen kan dat bedrag nog flink oplopen.