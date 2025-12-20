Jake Paul verloor zaterdagochtend (Nederlandse tijd) van Anthony Joshua in het veelbesproken gevecht in Miami. Ondanks de knock-out kon de Amerikaan nog voorzichtig lachen na afloop. Zeker bij de gedachte aan zijn verloofde, de Nederlandse topschaatsster Jutta Leerdam.

Paul had grote moeite met de meervoudig zwaargewichtkampioen. Zoals verwacht was Joshua een maatje te groot. Dat resulteerde in een knock-out in ronde zes. Na afloop liet de Amerikaan weten dat het goed gaat met hem en dat hij 'alles heeft gegeven'. "Ik ben dankbaar dat ik hier sta en deze show kan opvoeren", sprak hij.

'Al zo veel gewonnen in het leven'

Paul zag er ondanks de nederlaag opgewekt uit na het gevecht. Hij was dan ook niet teleurgesteld. "Ik heb al op zo veel vlakken gewonnen in het leven", verklaarde hij zijn gevoel. "Mijn familie, mijn prachtige verloofde Jutta", somde hij op.

Gebroken kaak

Daarna moest hij even stoppen met praten. "Ik denk dat mijn kaak is gebroken trouwens", zei Paul, waarna hij een klodder bloed uitspuugde. "Die is duidelijk kapot", vervolgde hij voelend aan zijn gezicht.

Prijzengeld

Paul had nog meer reden om blij te zijn. Ondanks de nederlaag gaat hij naar huis met een flink bedrag aan prijzengeld. Volgens de geruchten krijgen beide vechters minstens 92 miljoen dollar, ongeacht de uitslag.

Jutta Leerdam afwezig

Leerdam was niet aanwezig bij het gevecht in Miami. Zij staat namelijk voor een cruciale week en is in voorbereiding op het OKT schaatsen in Thialf. Daar worden vanaf 26 december de tickets voor de Olympische Spelen van Milaan verdeeld.

De schaatsster wil daar haar grote droom waarmaken: goud op de 1000 meter. De olympische titel ontbreekt nog in haar prijzenkast. Vier jaar eerder verloor ze van Miho Takagi op haar favoriete afstand. Mogelijk zijn de komende Winterspelen haar laatste. In meerder interviews gaf haar vriend Paul aan dat ze daarna willen trouwen en hopelijk een gezin kunnen stichten.