Kickboksicoon Badr Hari lijkt het leven als wedstrijdvechter achter zich te hebben gelaten. Inmiddels stort hij zich op het ondernemen, onder meer met zijn sportschoolketen Punch in Marokko. Daarin komen ook befaamde gasten langs voor een sessie.

Zo kwam bijvoorbeeld de Marokkaanse influencer Berkoksh een potje trainen bij Hari. Het als Sarah Vayzi geboren model staat trots naast de in Amsterdam geboren Hari en trekt de handschoenen aan om tegen een bokszak te beuken.

Op een van de foto's leunt Hari ontspannen tegen de muur terwijl hij toekijkt hoe Berkoksh zich in het zweet werkt. Er kan een applausje vanaf bij de voormalig K1-kampioen.

'Geen pikante inhoud'

Marokko is een conservatief land en daarom is het wellicht verstandig om op pakweg Instagram geen al te aanstootgevende prenten te plaatsen. Berkoksh is echter aldoor te zien met strakke kleding, blote buik, diepe decolletes en in suggestieve houdingen waardoor een groot deel van haar achterwerk zichtbaar is.

Voor de zekerheid zet ze deze 'disclaimer' bij al haar posts: "Deze foto's hebben als doel om mijn kledingmerk Berkkoksh in de etalage te zetten. Het gaat me alleen maar om mode en stijl. Er is geen seksuele inhoud."

Badr Hari met pensioen

Hari is sinds oktober 2023 niet meer actief geweest als kickbokser. Toen ging hij tijdens Glory 89 in de tweede ronde ten onder tegen Uku Jürjendal. Zijn trainer had het daarna nog wel over een mogelijke comeback of anders een afscheidsgevecht, maar tot nu toe is het stil en lijkt er niks op de rol te staan.

In 2024 kreeg Hari een relatie met de veel jongere Eefje Plet. Badr Hari leek zijn relatie met Plet te bevestigen op 18 september 2024 via een Instagram-post. In deze post deelde hij een foto van henzelf samen, vergezeld van de tekst: "I loved her and she loved us." Sindsdien posten ze af en toe iets op Instagram waaruit blijkt dat ze samen zijn, bijvoorbeeld tijdens een tripje of vakantie. Maar verder hebben ze zich nog niet publiekelijk uitgelaten over hun relatie.

