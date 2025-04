Beest van 2,07 meter en beveiliger van rapper Boef vecht bij Glory: 'Mooi om Rico Verhoeven pak slaag te geven'

Colin George (38) is niet alleen tourmanager en begeleider van artiesten als Boef, Jebroer en Dries Roelvink, ook is hij kickbokser. De reus van 2,07 meter met als bijnaam The Beast vecht op Glory 99 in de openingspartij tegen Miroslav Vujovic.

Zijn uiterlijk is imposant en de ring lijkt een logische plek voor zo'n spierbonk. Maar Georges karakter is ingetogen en eigenlijk is pure agressie hem vreemd. "Ik ben eigenlijk heel rustig. Vroeger ook al, maar als ik dan op straat kwam... Omdat ik groot was, wilden jongens me testen", zegt hij tegen het AD.

"Dan moest je je mannetje staan. Boys will be boys, snap je? Er werd veel geknokt op school en ik stond dan zéker vooraan. Iedereen die me hoofdpijn bezorgde, moest wegwezen."

The Beast

The Beast heeft al talloze feestjes van artiesten meegemaakt. Dan is hij daar een van de weinigen die sober blijft, zodat hij eventuele brandjes kan blussen en wangedrag tijdig aan kan pakken.

"Als gasten gedronken hebben, denken ze allemaal dat ze Superman zijn", legt hij uit. "Ik heb altijd gelijk door als mensen stoer of uit de hoogte doen. Ik ben geen bad guy, maar dan switch ik - zéker tijdens shows - wel in mijn gedrag."

Fouten

In oktober 2024 verloor George zijn eerste partij bij Glory, van Asdren Gashi. "Mijn debuut was een weerspiegeling van hoe het niet moest, maar het is goed om te zien waar de fouten lagen", zegt hij.

"Niet alles hoeft hard. Ik heb vroeger veel gevochten in Thailand, Azerbeidzjan en ook veel in het Oostblok. Daar werd je soms zó hard genaaid. Je móest iemand knock-out slaan, anders won je niet."

Rico Verhoeven

Zijn deelname aan dit toernooi is geen bevlieging of een lolletje. De titel is het doel. "Jamal Ben Saddik doet al mee aan het toernooi en ik denk dat Rico Verhoeven, Levi Rigters en Antonio Plazibat later nog instappen. Het is geen droom om tegen Rico te vechten, maar het zou mooi zijn hem een pak slaag te geven", aldus George.

