Hoogtepunten Glory 99 | Sensationele knock-outs zorgen voor spektatel in Ahoy

Glory 99 zorgde zaterdagavond voor veel vuurwerk. Jamal Ben Saddik heeft Cristian Ristea verslagen en is door naar de volgende ronde. Bahram Rajabzadeh en Tariq Osaro wonnen beiden op knock-out en ook Nico Horta is overtuigend door. Lees hier alles terug over de afgelopen partijen.

Jamal Ben Saddik maakt saaie comeback goed tegen Cristian Ristea

Jamal Ben Saddik heeft op basis van een unanieme beslissing gewonnen van Cristian Ristea. Dit keer was de partij een stuk meer aantrekkelijk om naar te kijken dan zijn vorige gevecht tegen Uku Jürjendal. Nu moest dat ook wel, want Cristian Ristea had weinig zin in een rustige partij en was zelf ook erg beweeglijk. Even leek Ben Saddik gevaar te lopen door een wond aan zijn scheenbeen waarvoor het gevecht stil werd gelegd, al leek hij daar zelf weinig om te geven.

Bahram Rajabzadeh doet Cookie na, en slaat Brian Douwes KO in eerste ronde

Bahram Rajabzadeh heeft waarschijnlijk goed naar zijn voorganger Tariq Osaro gekeken. De Golden Wolf had slechts één ronde nodig om Brian Douwes drie keer naar het canvas te werken, waarmee hij met een technische knock-out won. Nu is Douwes met zijn 37 jaar ook wel een stukje ouder dan Rajabzadeh. Na zijn overwinning maakte The Golden Wolf gebruik van het moment om een titelgevecht aan te kondigen tegen Tarik Khbabez of Sergej Maslobojev, afhankelijk van wie er tussen hen wint.

Tariq Osaro slaat Benjamin Adegbuyi KO in eerste ronde

Cookie, oftewel Tariq Osaro, won vijf van zijn zes overwinningen bij Glory op knock-out, en kan daar na vandaag een zesde aan toevoegen. Hij had één ronde nodig om Benjamin Adegbuyi twee keer naar het canvas te werken en vervolgens knock-out te slaan.

Big Sexy Nico Horta werkt Rade Opacic knock-out en staat tegenover vriend in volgende ronde

Opacic was een van de nieuwkomers die Glory had toegevoegd aan het toernooi. Er waren hoge verwachtingen van de Serviër, maar Big Sexy, oftewel Horta, was duidelijk te sterk en won op knock-out nadat hij Opacic in zijn buik raakte, die daarna niet meer opstond. Voor de volgende ronde heeft Horta zijn vriend Colin George gelood, met wij hij samen heeft getraind en gespard.

Miloš Cvjetićanin wint op split decision van Nabil Khachab

Een zeer gelijkopgaande, bloederige en alles behalve saaie partij, zorgde ervoor dat de jury verdeeld was in hun beslissingn in het voordeel van Miloš Cvjetićanin. Vorig jaar kwam Nabil Khachab best ver in het heavyweight-toernooi, maar verloor uiteindelijk van Rico Verhoeven. Miloš Cvjetićanin komt normaal gesproken uit in de light heavyweight-divisie van Glory.

Sofian Laïdouni wint met snelle knockout

De partij tussen Sofian Laïdouni en Oleh Pryimachov was al snel klaar. De Fransman had slechts één minuut en 47 seconden nodig om zijn tegenstander in de eerste ronde met een knockout te verslaan. Laïdouni is een bekende bij Glory en debuteerde al tijdens Glory 39 met een winstpartij. Hierna ging het op en af voor de Fransman. Hij won onder andere van Khachab en Adegbuyi, maar kende ook een aantal verliespartijen.

Asadulla Nasipov te sterk voor Murat Aygün

Er was enige discussie onder fans over de deelname van Nasipov, aangezien Glory sinds het begin van het conflict tussen Rusland en Oekraïne in 2022 een verbod had op Russische vechters. De Rus is dan ook nog niet eerder in actie gekomen bij Glory. De partij was enigszins saai om te aanschouwen, omdat er niet heel veel actie was. Na drie rondes bleek de Rus daarmee aan het langste eind te hebben getrokken.

Mory Kromah drukt stempel op heavyweight divisie met spetterende TKO tijdens invalbeurt

Afgelopen februari verloor Mory Kromah nog van Cem Caceres. Diezelfde avond raakte Uku Jürjendal geblesseerd tijdens zijn partij tegen Jamal Ben Saddik, waardoor zijn plaats in het heavyweight toernooi vrij kwam. Deze werd opgevuld door Kromah. Nicolas Wamba heeft met zijn 37 jaar al een indrukwekkende carrière achter de rug. De Fransman had voor Kromah maar liefst 82 partijen op zijn naam staan, waarvan hij er slechts 7 verloor. Toch was dat niet genoeg om van Kromah te winnen, die duidelijk geen moeite had met zijn tegenstander.

Sina Karimian neemt het niet zo nauw met regels tegen Tomas Mozny

We zijn pas drie partijen onderweg, maar dit was met stip de meest rare partij tot nu toe. Glory-debutant Sina Karimian maakte er een gewoonte van om door te gaan na het teken van de scheidsrechter om te stoppen. De 37-jarige Iraniër maakte zich met dit onsportieve gedrag alles behalve geliefd bij het publiek en groef zijn eigen graf, want de minpunt kwam hem duur te staan en Tomas Mozny won de partij. Al maakte die zich ook niet heel geliefd door na zijn partij "Hallo Amsterdam" te scanderen naar het publiek in Rotterdam Ahoy.

Alin Nechita walst over Ahmed Krnjic heen

Deze partij bestond uit twee Glory-debutanten. Kijkend naar de geschiedenis van beide vechters leek Nechita de favoriet. De 21-jarige Roemeen had al zestien partijen gewonnen (waarvan zeven op knock-out) en verloor er één. Krnjic, de 28-jarige Bosniër, won veertien partijen (waarvan vier op knock-out), verloor er drie en heeft één onbesliste partij op zijn naam staan. Na drie rondes bleek dit inderdaad te kloppen, alhoewel Krnjic ook zo nu en dan rake stoten wist uit de delen, was Nechita duidelijk de hele partij dominant.

De geschiedenis herhaalt zich tussen Ionut Iancu en Cihad Kepenek

De eerste partij van main card van de avond bestond uit een rematch. De Roemeen en de Turk stonden afgelopen oktober al eerder tegenover elkaar, waarbij Iancu won. Zaterdag had de Roemeen maar één ronde nodig om Kepenek uit te schakelen. Het had alle schijn van een aftastende, saaie eerste ronde, totdat Iancu tegen het eind van de ronde Kepenek naar het canvas wist te werken. De Turk stond op, maar kon amper lopen. Hij leek gered te worden door de bel, maar ook na de rust bleek hij niet verder te kunnen.