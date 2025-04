Kickboksers keren zich massaal tegen Rico Verhoeven: 'Had nooit mogen gebeuren'

Rico Verhoeven is zaterdag de grote afwezige tijdens het prestigieuze Glory-toernooi 'Last Heavyweight Standing', waarin 32 zwaargewichten het tegen elkaar opnemen. Het feit dat de wereldkampioen niet deelneemt, maar in juni wel voor zijn titel vecht, valt bij verschillende deelnemers verkeerd, zo laten zij weten aan Sportnieuws.nl.

Een vraag over de verwachting van de partij tussen Verhoeven en Artem Vakhitov zorgde voor frustratie bij verschillende zwaargewichten tijdens interviews met Sportnieuws.nl. Sommige weigerden zelfs te antwoorden en beëindigden het gesprek, zoals Colin George: "Ik ga daar niet over praten," zei de bodyguard en tourmanager van onder anderen Boef en Bizzey, zichtbaar geïrriteerd.

Wereldkampioen Rico Verhoeven ontvangt forse kritiek van eeuwige rivaal: 'Ik heb daar mijn bedenkingen bij' Jamal Ben Saddik heeft "zijn bedenkingen" bij het titelgevecht (14 juni) tussen Rico Verhoeven en Artem Vakhitov, zo meldt hij aan Sportnieuws.nl. De kickbokser denkt dat Verhoeven bewust voor de Rus als tegenstander heeft gekozen om "zijn titel zo lang mogelijk bij zich te houden."

Ergernis

Ook Tariq 'Cookie' Osaro reageerde zichtbaar geïrriteerd: "In mijn ogen had dit nooit mogen gebeuren, dus veel plezier Rico en Artem." Nico Horta, alias 'Big Sexy', legde uit waarom hij denkt dat deze vraag tot veel ergernis zorgde onder de deelnemers aan het toernooi:

"Het is een zwaargewicht toernooi, waarbij je de beste zwaargewichten zoekt binnen Glory, de organisatie waar hij (Verhoeven, red.) al zoveel jaren vecht en de kampioen is. En dan doe je niet mee, maar dan ga je wel voor de titel vechten tegen iemand die buiten de organisatie heeft gezeten. Make it make sense."

Rivaal Ben Saddik

Ook Verhoeven's rivaal Ben Saddik had een duidelijke mening over de partij. In gesprek met Sportnieuws.nl stelde hij het geen waardig titelgevecht te vinden tussen de twee, mede omdat de voormalig light heavyweight kampioen 30 kilo lichter zou zijn dan Verhoeven. Hij noemde het een "veilige keuze" van de kampioen om tegen de Rus in de ring te stappen.

'Veilige keuze' wereldkampioen Rico Verhoeven onder vuur: 'Laat je ballen eens zien' Voormalig kickbokser Remy Bonjaski staat niet achter verschillende keuzes van Rico Verhoeven. Hij vindt het komende titelgevecht jammer en mist de wereldkampioen op het Glory-event Last Heavyweight Standing. 'Je kunt er altijd voor kiezen om de meest gunstige weg te kiezen.'

Niet de enige

De Glory-zwaargewichten zijn niet de enige personen die kritiek hebben op het titelgevecht. Ook onder anderen Remy Bonjasky en Johan Derksen lieten zich eerder al uit over de partij en vinden de Rus geen echte uitdaging voor Verhoeven.

TV-gids: zo kijk je live naar Glory 99, met veelbesproken kickbokser Jamal Ben Saddik Het is zaterdag tijd voor Glory 99, met toppers al Jamal Ben Saddik, Tariq Osaro en Benjamin Adegbuyi. Lees hier op welke streamingsdienst je gratis en live kijkt naar de gevechten in Ahoy Rotterdam. En nee, het is géén Videoland meer.

'Verslaat 99% van de zwaargewichten'

De twaalfvoudig kampioen ziet zijn tegenstander wel als uitdaging. Dat liet hij eerder weten in een reactie bij Sportnieuws.nl: "Deze man verslaat 99% van alle zwaargewichten. 100.000%. Waarom? Omdat hij nadenkt bij wat hij doet." Ook Vakhitov zelf lijkt overtuigd te zijn dat hij kans maakt om te winnen en de titel over te nemen, zo gaf hij aan in gesprek met deze site.