Mike Passenier vindt dat Bahram Rajabzadeh een keer gestraft moet worden door Glory. Zo vertelt de bekende coach van Mike's Gym in de podcast De Gouden Kooi. Passenier vindt dat Rajabazadeh structureel de regels overtreed en daarvoor moet hij een straf krijgen.

Rajabzadeh vecht aanstaande zaterdag tijdens Glory 104 voor de licht zwaargewichttitel tegen de huidige kampioen Tarik Khbabez. De publiekslieveling uit Azerbeidzjan is altijd een vechter met veel entertainmentwaarde, maar dit gaat soms ten koste van het volgen van de regels. Rajabzadeh vocht onlangs een verhitte partij tegen Mory Kromah, waarbij de vechter uit Azerbeidzjan werd beschuldigd van meerdere vormen van vals spel zoals kopstoten en illegale knieën.

Passenier werd gevraagd naar zijn voorspelling voor het titelgevecht tussen Khbabez en Rajabzadeh. De coach verwacht een overwinning voor de huidige kampioen, maar wel een zeer verhitte partij. Passenier ziet Khbabez als een echte knokker, die de overtredingen van Rajabzadeh duidelijk niet zal gaan pikken.

'Hij moet een keer gestraft worden'

Coach Passenier verwacht mogelijk zelfs een diskwalificatie voor Rajabzadeh tegen Khbabez. "Tegen Kromah gaf hij kopstoten, tegen Rigters ook twee keer. Bij elke wedstrijd is er wel iets, maar hij komt er steeds mee weg. Hij is populair, maar dat is geen reden om het door de vingers te zien. Als iemand structureel over die grens blijft gaan, dan moet dat een keer bestraft worden. Je gaat een verkeerd signaal afgeven. Als je keer op keer te ver gaat en het blijft zonder gevolgen, dan leer je het nooit."

Passenier

Passenier was afgelopen zondag ook succesvol tijdens het Boxing Influencer-evenement. De Amsterdamse trainer begeleidde Dave Roelvink, de man die uiteindelijk het achtmanstoernooi wist te winnen op het gala in Den Haag. De influencer kreeg na afloop een hoop complimenten. Niet alleen voor zijn manier van vechten en de drie ko's op rij, waarmee hij het toernooi wist te winnen, maar vooral door zijn gebaar na het winnen. Roelvink besloot om zijn volledige winstbedrag van 100.000 euro te doneren aan War Child om daarmee kinderen in nood in verschillende oorlogsgebieden te kunnen helpen.