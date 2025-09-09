Kickboksorganisatie Glory heeft het volledige programma van Glory 104 bekendgemaakt. Op 11 oktober is Rotterdam Ahoy weer gastheer voor een aantal grote partijen. Zo keert Levi Rigters terug in de ring en is er het spectaculaire titelgevecht in het lichtzwaargewicht tussen Bahram Rajabzadeh en Tarik Khbabez. Check hier de fightcard.

Rigters kende tijdens Glory 103 een droomavond, toen hij zijn partij tegen Ben Saddik op spectactulaire wijze wist te winnen met een knock-out. Doormiddel van draaitrap op de lever kreeg hij de Marokkaanse Belg op de knieën. In Rotterdam neemt Rigters het op tegen de Asadulla Nasipov. De Rus heeft prima statistieken met twee verliezen en twaalf overwinningen, waaronder vijf met een KO.

Naast Rigters komt er nog een Nederlander in actie op 11 oktober. Errol Koning neemt het in een reservegevecht van het zwaargewichttoernooi op tegen de Marokkaan Mo Amine.

Strijd om wereldtitel

Naast de Nederlandse kickboksactie wordt er in Rotterdam ook gestreden om een wereldtitel. In de klasse lichtzwaargewicht veroverde Sergej Maslobojev in juni tijdens Glory 100 de titel. Maar deze zag Maslobojev vervolgens afgepakt worden door Glory wegens een positieve dopingtest. Daaron is de Litouwer voorlopig geschorst en kwam de wereldtitel vrij.

De strijd voor de beschikbare wereldtitel gaat in de RTM Stage tussen Tarik Khbabez en Bahram Rajabzadeh. De Marokkaan Khbabez was al eens wereldkampioen in deze klasse en probeert nu zijn titel te heroveren tegen de Azerbeidjaanse publieksfavoriet Rajabzadeh. Het wordt de eerste keer dat deze twee het tegen elkaar gaan opnemen.

Gevechten tijdens Glory 104

Hoofdprogramma

Tarik Khbabez vs. Bahram Rajabzadeh (Lichtzwaargewicht) - Titelgevecht

Sergej Braun vs. Iliass Hammouche (middengewicht)

Rade Opacic vs. Mike Kena (zwaargewicht) - Last Heavyweight Standing - halve finale

Milos Cvjeticanin vs. Alin Nechita (zwaargewicht) - Last Heavyweight Standing - halve finale

Sofian Laidouni vs. Nabil Khachab (zwaargewicht) - Last Heavyweight Standing - halve finale

Superfights

Levi Rigters vs. Asadulla Nasipov (zwaargewicht) - Last Heavyweight Standing - halve finale

Berjan Peposhi vs. Aitor Ibanez (lichtgewicht) - Last Featherweight Standing

Miguel Trindade vs. Bobo Sacko (lichtgewicht) - Last Featherweight Standing

Mo Amine vs. Errol Koning (zwaargewicht) - Last Heavyweight Standing - reservegevecht

Ook nog twee finales

De winnaars van Rigters-Nasipov en Laidouni-Khachab vechten ook nog tegen elkaar. Net als de winnaars van Opacic-Kena en Cvjeticanin-Nechita. Daardoor komt het totaal aantal gevechten op 11 oktober op 11.