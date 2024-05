Bekijk hier de hoogtepunten van Glory 92, met de winst van Levi Rigters en titelprolongatie van Donovan Wisse

Oleksandr Usyk is de onbetwiste wereldkampioen zwaargewicht boksen. Zaterdagnacht (Nederlandse tijd) stond hij tegenover Tyson Fury in Saoedi-Arabië in een gevecht dat werd betiteld als 'The Ring of Fire'. En alle mooie verhalen vooraf werden meer dan waargemaakt. Usyk kroonde zich via jurybeslissing de beste in een fabuleus gevecht.