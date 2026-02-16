Badr Hari (41) is de bad boy van het kickboksen. De voormalig K1-kampioen kwam vele malen in opspraak, is een geliefd onderwerp van de roddelpers en heeft een turbulent liefdesleven. Een van zijn voormalige geliefden klapt nu uit de school.

Estelle Cruijff (47), een dochter van Henny Cruijff (1944-2023) die de broer was van voetballegende Johan Cruijff, had een relatie met Hari. Voordat de twee op elkaars pad kwamen, was ze samen met oud-voetballer Ruud Gullit.

Beschadigd

Ze betrapde Gullit op vreemdgaan, in 2012, en zocht daarna steun bij Hari. Ze vertelt in Het Waren 2 Fantastische Dagen: "Ik voelde me alleen en beschadigd. Ik wilde dat hij me niet meer los zou laten. Hij heeft me nooit mishandeld. Hij was natuurlijk wel een moeilijke man."

Destijds waren er verhalen dat Hari zijn ex zou hebben mishandeld. Dat spreekt Cruijff dus met klem tegen. Maar ze kijkt ook zeker niet met hele warme gevoelens terug op hun samenzijn. "Nee, dat niet. Als je merkt dat iemand alleen maar apenliefde geeft en je gaat er steeds meer moeite voor doen, dan wordt het alleen maar erger. Dan wordt het een soort gaslighting."

Accepteren

Destijds was ze minder evenwichtig dan de vrouw die ze nu is. "Dat zou ik nooit meer accepteren. Zo iemand wil ik ook niet meer in mijn leven. Echt niet", zegt ze stellig.

Ze weet nu dat ze respect verdient. Komt een man drama brengen in haar leven, dan is het snel klaar. "Dan bestel ik een Uber voor hem. Hoe eerder hij weg is, hoe beter. Wegwezen", lacht ze.

Badr Hari en Glory

Het laatste gevecht van Hari was in oktober 2023, tegen Uku Jürjendal. De Letse vechter won, waardoor Hari nog steeds geen enkele partij heeft gewonnen, sinds hij tekende bij de bond Glory. In 2016 vocht Hari voor het eerst bij Glory, tegen Rico Verhoeven.

In totaal vocht hij achtmaal bij de bond en hij won geen enkele keer. Verhoeven is inmiddels afgehaakt bij Glory. Hij verliet de bond als regerend kampioen.