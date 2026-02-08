Kickboksicoon Badr Hari heeft al drie jaar niet gevochten bij Glory en zal dat waarschijnlijk ook niet meer doen. Hoewel het zwaargewicht zijn carrière nooit formeel heeft beëindigd, maakt hij in een veelzeggend bericht op Instagram duidelijk dat de kans op een rentree klein is.

De laatste keer dat Hari de ring instapte bij Glory dateert alweer van oktober 2023. De Marokkaans-Nederlandse kickbokser verloor toen op basis van een technische knock-out van Uku Jürjendal.

Na één van zijn laatste gevechten tegen Alistair Overeem greep het zwaargewicht de microfoon om zijn fans mede te delen dat hij al langere tijd overwoog om zijn carrière te beëindigen. Toch zette Hari nooit officieel een punt achter zijn loopbaan en bleef een afscheidspartij uit.

Geruchten

Doordat Hari nooit officieel is gestopt, laaiden er geregeld geruchten over een mogelijke comeback op. Toen Hari's succescoach Mike Passenier zijn voormalig pupil afgelopen jaar opzocht in Marokko en het tweetal vervolgens video's op Instagram deelde - waarin te zien was dat ze aan het trainen waren - zorgde dat direct voor speculaties over een terugkeer in de ring.

Terugkeer?

Een terugkeer lijkt na zijn veelzeggende bericht van Hari op Instagram dus uitgesloten. Het 1,98 meter lange zwaargewicht zat in het publiek tijdens Glory 105 in het Gelredome. Daar kroonde Mory Kromah zichzelf tot de nieuwe kampioen in de zwaargewichtdivisie. Dat Hari nog altijd populair is bij Glory-fans, lijkt een understatement. Een luid applaus en gejuich klonken toen de camera's hem in beeld brachten.

Op Instagram bedankte Hari zijn fans en Glory voor de avond. 'Niet meer actief, maar de liefde is er nog steeds. Bedankt aan de fans voor de energie, en respect voor alle vechters en Glory voor een fantastische avond vol gevechten', schreef hij.