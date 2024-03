Beveiliging grijpt bij Glory in na opstootje tussen Tarik Khbabez en Donegi Abena: 'Ik ga jou pesten'

Tijdens een crossfire op het YouTube-kanaal van Glory Kickboxing liep de spanning tussen Donegi Abena en Tarik Khbabez hoog op. Zaterdag staan ze tegenover elkaar in de ring voor de Glory-titel (lichtzwaargewicht). Dat het gevecht geen gezellig onderonsje wordt, was wel al te verwachten gezien de voorgeschiedenis. Abena moest eerder afzeggen, waarop Khbabez veel kritiek had.

Abena en Khbabez hebben dus nog een appeltje met elkaar te schillen. Dat werd ook duidelijk in de crossfire. Khbabez had nog wat te zeggen over de afzegging van Abena de vorige keer dat het gevecht gepland stond. De 26-jarige Abena had toen te maken met een voedselvergiftiging, maar volgens Khbabez is daar niets van waar.

"Ik kreeg toen nog steeds filmpjes dat hij gewoon in de Basic Fit was", zegt Khbabez. "Hij ontkent nog steeds, terwijl ik die filmpjes gewoon kan laten zien met de datum en alles erbij."

Pestkop

Abena vindt dat zijn tegenstander zijn mond niet moet opentrekken als hij niet weet wat er aan de hand is. Toch heeft hij recent in een interview ook uitspraken gedaan over Khbabez. Hij noemde de 31-jarige bokser toen een pestkop. "Dat klopt", zegt Abena. "Meerdere mensen hebben bevestigd dat hij een jongen bij zijn keel heeft gegrepen, een tienerjongen, en dat is iets wat ik niet kan respecteren. Er kan nooit een reden zijn dat je zo'n jongen bij zijn keel grijpt in de douche."

Zo liep het niet, volgens Khbabez. "Maar oké, ik ben een pestkop, geen probleem", zegt hij tegen Abena. "Zaterdag ga ik jou pesten, heel erg."

De verwijten over en weer leiden uiteindelijk tot een opstootje. Abena daagt Khbabez uit om te laten zien of hij zou uithalen als ze tegenover elkaar staan. Khbabez reageert "kom dichterbij dan". Als Abena opstaat, krijgt hij meteen een duw van zijn tegenstander en moet de beveiliging tussenbeide komen. Nog voordat het interview goed en wel is afgesloten verlaat Khbabez woedend de set. "Hij blijft me uitlokken."

Tijdens de weigh-in en staredown zagen de twee elkaar vrijdag weer. Op wat kleine duwtjes na, konden beiden het hoofd koel houden. Zaterdag zal worden uitgewezen wie zichzelf kampioen mag noemen. Volgens de fans is Khbabez favoriet voor de overwinning.