TV-gids: zo kijk je de Heavyweight Grand Prix van Glory met Rico Verhoeven live

Op 9 maart vindt het langverwachte zwaargewichttoernooi van Glory plaats: de Heavyweight Grand Prix. Toppers als Rico Verhoeven, Tariq Osaro en Benjamin Adegbuyi nemen het tegen elkaar op in een toernooi, waarbij aan het eind van de avond een winnaar komt. Check hier waar en hoe laat je de spannende gevechten kunt kijken.

Het toernooi om de Grand Prix wordt gevochten met acht deelnemers. Rico Verhoeven, Levi Rigters, Tariq ‘Cookie’ Osaro, Benjamin Adegbuyi, Sofian Laïdouni, Uku Jürjendal, Bahram Rajabzadeh en Nabil Khachab zullen vechten voor die felbegeerde Grand Prix-beker en een geldprijs van een half miljoen dollar. Grote namen als Alistair Overeem, Jamal Ben Saddik, Antonio Plazibat en Badr Hari zijn er dus niet bij.

Opzet toernooi

Het toernooi om de Grand Prix-titel begint met vier kwartfinales, waarin twee vechters het tegen elkaar opnemen. Elke winnaar stoot door naar de halve finale en daarna vechten twee knokkers tegen elkaar voor de titel in de finale. De winnaar van het toernooi wordt de volgende uitdager van de kampioen Rico Verhoeven, maar de Nederlander doet zelf ook mee. Als hij het toernooi wint, is hij de eerste houder van de kampioensriem en de Grand Prix-beker. Dit zijn de kwartfinales:



- Levi Rigters vs Uku Jürjendal

- Tariq Osaro vs Bahram Rajabzadeh

- Benjamin Adegbuyi vs Nabil Khachab

- Rico Verhoeven vs Sofian Laïdouni

Verhoeven

Verhoeven mocht als kampioen zijn tegenstander kiezen. Met Laïdouni koos hij de zwaarste en één van de hoogst geklasseerde tegenstanders. Volgens The King of Kickboxing een hele bewuste keuze, vertelde hij tegen Sportnieuws. "Ik dacht: laten we meteen de hoogst geplaatste kiezen. Dan hebben we die maar weggewerkt. Voordat mensen weer gaan zeggen van: 'Oh, hij kiest de laagst geklasseerde tegenstander, hij wil een makkelijk eerste gevecht'. Daarom koos ik voor de hoogst geklasseerde tegenstander."

Rico Verhoeven: een leven in de schijnwerpers en een alleenheerser in de kickboksring Rico Verhoeven is nog altijd één van de meest succesvolle en gevaarlijkste mannen ooit in de kickbokswereld. Het zwaargewicht zet stabiele prestaties tegenover een soms turbulent privéleven, maar tijdens de Grand Prix wil hij weer laten zien dat hij naast TV-persoonlijkheid ook vechter is. Dit is Rico Verhoeven, de 34-jarige kickboksmachine uit Halsteren.

Hoe laat begint de Glory Heavyweight Grand Prix?

Het toernooi om de Grand Prix-beker wordt afgewerkt in de GelreDome. De uitzending begint om 17:00 uur, maar de zwaargewichten zullen van een uur of 18:30 uur tot ongeveer 23:00 uur plaatsvinden.

Waar kan ik de Glory Heavyweight Grand Prix kijken?

Het gehele evenement in de Gelredome wordt uitgezonden via Videoland.