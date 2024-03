Remy Bonjasky wijst Rico Verhoeven op gevaar: 'Hij moet nu tegen iemand die onvoorspelbaar is'

De absolute top van het kickboksen komt zaterdag samen in het Gelredome voor het achtmanstoernooi van Glory. Rico Verhoeven is op voorhand de te kloppen man, maar er zijn genoeg kapers op de kust. Ex-kickbokskampioen Remy Bonjasky deelt zijn voorspellingen met Sportnieuws.nl.

Eindelijk is het zaterdag zover en gaat de hernieuwde opzet van Glory van start. Met het idee om acht kickboksers in één avond tegen elkaar te laten strijden hoopt Glory op meer spanning en heftigere gevechten. De winnaar van dit toernooi mag maar liefst 500.000 dollar, omgerekend ongeveer 460.000 euro, aan prijzengeld mee naar huis nemen. Naast dit geldbedrag krijgt de winnaar een kans op een titelgevecht tegen Rico Verhoeven. Maar als The King of Kickboxing het toernooi zelf weet te winnen, vergaat deze kans.

Bonjasky kijkt uit naar Glory Grand Prix

Remy Bonjasky verwacht veel spektakel tijdens het achtmanstoernooi van Glory. "Ik heb heel veel zin in aankomende zaterdag. Het is voor de kickboksers ongewoon dat zij zich na ieder gevecht opnieuw moeten opladen. Dat gaat ongetwijfeld een geweldige avond opleveren", zegt hij in gesprek met deze site.

De eerste partij van de avond gaat tussen Levi Rigters en Uku Jürjendal, twee heel verschillende vechters met een andere stijl volgens Bonjasky. "Jürjendal is vooral een harde stoter, met hier en daar een trap. In mijn ogen is Rigters meer allround. Het is een lange stylist. Met goede stoten, trappen en voetenwerk. Bovendien heeft hij al een aantal toernooien gewonnen, wat hem voor mij de favoriet maakt."

Dark horse

Wat betreft de deelnemers springt er voor Bonjasky één naam in het bijzonder uit. "Bahram Rajabzadeh is in mijn ogen de dark horse. Hij is de kleinste en lichtste van de acht vechters. Ik schat hem erg hoog in", vertelde de gepensioneerde kickbokser. Rajabzadeh, afkomstig uit Azerbeidzjan, moet wel in eerst zien af te rekenen met Tariq Osaro voordat hij eventueel in actie kan komen tegen de grote favoriet Verhoeven.

Het gevecht tussen Nabil Khachab en Benjamin Adegbuyi is de derde partij van de avond. Bonjasky kan Adegbuyi moeilijk als winnaar voorspellen. "Hij komt uit een zware reeks aan verliespartijen. Hij is in mijn ogen misschien wat over zijn top", is Bonjasky van mening. "Adegbuyi heeft namelijk een eigen sportschool geopend en is vooral bezig met zijn volgende levensfase", aldus Bonjasky. Van Khachab verwacht de oud-kickbokser meer. "Het is een jonge student die er helemaal voor gaat. Daarom denk ik dat hij meer kans maakt."

Verhoeven vs Laïdouni

Verhoeven neemt het tijdens zijn eerste gevecht van de avond op tegen Sofian Laïdouni. Maakt Laïdouni kans om te winnen tegenover Verhoeven? "Laïdouni heeft wel laten zien dat hij een hele partij goed door kan komen, zonder vaak te worden geraakt", antwoordde Bonjasky. "Nou heeft hij in zijn wedstrijden voor Glory niet tegen de sterkste tegenstanders gevochten. Dat maakt het lastig om te zeggen of Laïdouni de kwaliteiten heeft om het gevecht met Verhoeven aan te kunnen gaan."

Rico Verhoeven tijdens zijn laatste gevecht voor Glory tegen Jamal Ben Sadik in 2021

De kwaliteiten van Verhoeven staan buiten kijf volgens Bonjasky. "Van Verhoeven weten we dat hij kan winnen tegen hele sterke vechters. Alleen nu moet hij tegen Laïdouni die enigszins onvoorspelbaar is. Ik verwacht dat er mooie dingen gebeuren tijdens het toernooi. Maar ik zie ook wel dat Verhoeven gewoon de finale gaat halen."

