Een zeer heftig moment in het worstelen. Daar sloegen bij de zoon van de bekende worstelaar Quinton 'Rampage' Jackson alle stoppen door. Raja Jackson bleef inslaan op het gezicht van Stuart Smith, beter bekend als Syko Stu.

Jackson deed mee aan aan een professionele worstelwedstrijd die werd gestreamd op Kick. Volgens het bedachte plan zou hij net alsof doen en Smith aanvliegen. Maar voor het gevecht kregen de twee mannen ruzie in de kleedkamer, wat bijna op écht vechten uitdraaide. Het lijkt erop dat Jackson die woede meenam naar het gespeelde gevecht.

De vechter smeet Smith op de grond en sloeg vervolgens herhaaldelijk in op zijn gezicht. De scheidsrechter - die eerst dacht dat het om een spelletje ging - greep alleen vocaal in. Toen andere worstelaars doorkregen dat Jackson maar door bleef meppen, trokken ze hem van de bewusteloze Smith af. Hij had op dat moment al zeker vijftien klappen op zijn gezicht gegeven.

Smith is wakker en stabiel

Rampage Jackson slingerde een paar uur na het evenement een tweet de wereld in om opheldering te geven over zijn zoon. 'Het is bevestigd dat de worstelaar wakker en stabiel is', bracht hij in ieder geval goed nieuws naar buiten over Smith.

'Raja werd onverwachts geraakt in zijn gezicht door Smith, vlak voor het gevecht begon. Raja kreeg toen te horen dat hij revanche kon nemen in de ring. Ik dacht dat het onderdeel was van de show. Dit was een slechte beslissing.'

Excuses namens zijn zoon

Jackson wil benadrukken dat zijn zoon een MMA-vechter is en geen worstelaar. 'Hij had hier niks te zoeken. Maar ik keur zijn acties op geen enkele manier goed! Hij liep een paar dagen geleden nog een hersenschudding op met sparren en was nog niet eens in de buurt om fysiek contact aan te kunnen.'

'Ik maak me zorgen over zijn gezondheid én dat van meneer Smith', gaat Jackson senior verder. 'Dat gezegd hebbende ben ik teleurgesteld dat dit allemaal is gebeurd, maar mijn grootste zorg is dat meneer Smith volledig hersteld. Ik bied excuses aan namens mijn zoon en aan Kick voor deze situatie.'

Onderstaande beelden kunnen als schokkend worden ervaren.