Kickboxer Levi Rigters heeft Glory 103 op weergaloze wijze op zijn naam geschreven. De Amsterdammer zet zichzelf op de kaart met de overwinning op Jamal Ben Saddik. In Rotterdam Ahoy zorgde een fenomenale 'spinning back kick' voor de knock-out.

Met trots deelt organisator Glory de spectaculaire beelden online. De 'spinning back kick' van de 30-jarige Rigters gaat de hele wereld over. Groot geluk voor de vechtsportfans: Rigters is door in de Last Heavyweight Standing en komt later dit jaar dus weer in actie.

Spinning back kick

'De spinning back kick zorgt voor de beslissing!', schrijft Glory enthousiast op Instagram. Op de beelden is te zien hoe de Belgische Marokkaan Ben Saddik naar de grond gaat en niet meer opstaat. De vechtersbaas ging letterlijk op zijn knieën voor de Nederlander.

'Mooier wordt het niet'

De veelbesproken wedstrijd stond vrijdag al op scherp. Bij de staredown ging het er verhit aan toe, waarbij de twee elkaar zelfs te lijf gingen. "Het boeit mij echt niet wat zijn idee hierachter is, maar dit kan je echt niet maken bij mij", snauwde Ben Saddik tegenover het Algemeen Dagblad.

Rigters bleek de dominantie tijdens de staredown ook in de ring te brengen. Hij overtuigde en had vanaf de tweede ronde de wedstrijd onder controle. Het duel der titanen werd in de laatste drie munten - in ronde drie - definitief beslist. Het ging lang gelijk op, tot Rigters werkelijk uit het niets een spinning back kick produceerde. Vól op de lever van Ben Saddik, die niet verder kon. "Mooier wordt het niet", constateerden de commentatoren.

De Nederlander kwalificeert zich met dit gevecht voor het knock-outtoernooi in oktober.

Overwinning 'vieren'

"Dat is belangrijk voor mij, na een half jaar weer gewoon minuten maken. En zo eindigen op een techniek die we heel veel getraind hebben… blij man!", liet Rigters weten voor de camera van Sportnieuws. Hoe hij de overwinning viert? "Ik vier het nooit, ben altijd helemaal kapot. Het is een zware dag. Gewoon lekker naar huis met het vrouwtje en gewoon rustig aan. Wel lekker eten."