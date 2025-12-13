Nico Horta heeft op basis van een technische knock-out verloren tijdens de Superfight Series van Glory Collision 8. Nidal Bchiri bleek een te sterke tegenstander en trakteerde Horta twee keer op een knockdown en een keer op een staande acht tellen.

Horta is finalist in het zwaargewichttoernooi Last Heavyweight Standing. Hij verzekerde zich afgelopen zomer al voor de finales en wilde tussendoor graag nog een keer in actie komen. Glory gaf gehoor aan die oproep. Bchiri, zijn tegenstander, noemde hij dan ook "een tussendoortje" tijdens de persconferentie.

Van een tussendoortje leek echter geen sprake voor Horta in de eerste ronde. Bchiri verraste hem met een knockdown, maar stond weer op en leek niet al te aangeslagen. Het duurde echter niet lang voordat Horta opnieuw neerging. Hij stond wederom op, maar leek behoorlijk gedesoriënteerd en deed weinig meer tegen de rake stoten van Bchiri, waarna de scheidsrechter opnieuw acht tellen uitdeelde en het gevecht abrupt afgelopen was.

Wildcard

Na de laatste twee partijen van de avond zal duidelijk worden welke twee deelnemers een wildcard zullen ontvangen voor de finale van het zwaargewichttoernooi Last Heaveyweight Standing, dat afgelopen april van start ging. De kanshebbers zijn onder anderen de Kroaat Antonio Plazibat, die na een lange blessure weer terugkeert in de ring bij Glory, en de Algerijn Nordine Mahieddine. Zij zullen voor de derde keer tegenover elkaar staan. Tijdens de eerdere ontmoetingen wonnen beide heren allebei een keer.

Ook Errol Zimmerman is eindelijk weer te bewonderen in de ring. De man, die in 2012 Rico Verhoeven razendsnel knock-out sloeg, viert zijn terugkeer na tien jaar absentie. Hij neemt het tijdens de voorlaatste partij op tegen Alex Simon - alias The Spartan - uit Australië. De winnaars van deze partijen ontvangen een ticket voor de Last Heavyweight Standing-finale in februari 2026 (Glory 105).