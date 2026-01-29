Bokser Anthony Joshua heeft een tragische periode achter de rug. Hij raakte twee goede vrienden kwijt bij een auto-ongeluk in Nigeria. Zelf kwam hij er met wat verwondingen vanaf. In een emotionele video spreekt hij nu over de traumatische gebeurtenis.

Joshua gaf eerder al een statement over het ongeval, maar richt zich nu tot de wereld in een videoboodschap. "Dit is de beste manier om jullie wereldwijd te bereiken", zegt hij. "Iedereen die liefde en steun betuigt in deze tragische en traumatische tijd waarin we Latz and Sina verloren hebben."

De twee personal trainers van Joshua, Latif Ayodele en Sina Ghami, kwamen bij het ongeluk in Nigeria om het leven. Ze waren daar eind december voor de feestdagen op familiebezoek. "Alles stond op zijn kop", vervolgt de 36-jarige bokser. "Het was zo onvoorzien en volledig buiten onze controle."

'Heel zwaar'

"We hebben mensen verloren waar we zielsveel om geven en die een grote rol in onze levens hebben gespeeld", zegt hij ook namens de dierbaren van Ayodele en Ghami. "Het is zwaar, het is heel zwaar."

"Ik wil hier niet al mijn emotie laten zien", vervolgt de 36-jarige, die het toch zichtbaar moeilijk heeft. "Maar ik weet wat ik voel en dat is belangrijk voor mij. Ik weet wat mijn plicht is. Ze zijn mijn vrienden."

Maar ze waren ook veel meer dan dat, benadrukt Joshua. Ze hebben veel invloed gehad op zowel zijn persoonlijke leven als zijn sportcarrière. Hij breekt even als hij daarover praat. "Op een dag zal mijn tijd ook komen, en ik ben niet bang. Het is troostend dat ik weet dat er twee broers aan de andere kant op me wachten."

Missie

"Zij hebben me altijd beschermd, maar nu gaat de missie door. Ik begrijp mijn taak. Het is mijn doel om hun doelen te bereiken." Hij hoopt de dromen van zijn vrienden alsnog te kunnen vervullen. "Ik wil doen wat goed is, voor hen en hun familie." Hij besluit met een dankwoord voor alle steun. Ook bedankt hij voor alle hulp ter plaatse in Nigeria.