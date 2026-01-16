Eind december sloeg het noodlot toe voor topbokser Anthony Joshua. De topbokser kreeg, vlak nadat hij Jake Paul knock-out had geslagen een flinke fysieke en mentale klap te verwerken na een fataal auto-ongeluk. De Britse bokser besloot echter niet bij de pakken neer te gaan zitten en hervatte slechts zeventien dagen na de crash zijn trainingen.

In de laatste dagen van 2025 ging het mis op een beruchte snelweg in Nigeria. Joshua was in het land waar zijn roots liggen voor een familiebezoek toen het noodlot toesloeg. Op de snelweg knalde de auto waarin Joshua zat keihard op een stilstaande vrachtwagen.

Sina Ghami en Latif ’Latz’ Ayodele, twee vrienden van de bokser die ook in zijn trainingskamp zaten, kwamen daarbij om het leven. Joshua zelf zat op de achterbank en raakte lichtgewond. De chauffeur van het drama is opgepakt. Hem hangt een levenslange gevangenisstraf boven het hoofd.

Training als vorm van therapie

Iets langer dan twee weken na de heftige gebeurtenis, stond Joshua alweer in de sportschool. Dat blijkt uit beelden die de bokser donderdag op Snapchat deelde. 'Ik ben een vechter', luidde het onderschrift bij de eerste foto. Later deelde Joshua meer beelden. Het onderschrift 'Mentale kracht therapie' daarbij verraadde dat de bokser zijn trainingen waarschijnlijk gebruikt om de traumatische gebeurtenis een plekje te geven.

Terugkeer in de ring

Na zijn sensationele zege op Jake Paul, deden zich al vrij snel geruchten in de ronde over een clash tussen Joshua en Rico Verhoeven en/of Tyson Fury, maar een terugkeer in de ring lijkt voorlopig nog ver weg, al denkt Joshua's bokspromotor Eddie Hearn wel dat Joshua uiteindelijk zijn carrière wil vervolgen.

"Hij zal fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel tijd nodig hebben voordat hij een beslissing neemt over zijn toekomst. Ik denk wel dat hij weer wil gaan boksen, maar dat is zijn beslissing wanneer de tijd daar rijp voor is", zei hij deze week in gesprek met Sky Sports. De eerste stappen daarvoor lijken na het zien van de beelden van Joshua op Snapchat te zijn gezet.

'Als de tijd rijp is...'

Hearn benadrukte dat er niet lichtvoetig over het incident moet worden gedaan en Joshua daarom alle tijd te willen geven om een weloverwogen beslissing te maken. "Soms merken we dat mensen doen alsof alles in orde is, maar wat er met hem is gebeurd, is niet normaal en hartverscheurend. Als de tijd rijp is, denk ik dat je van hem zal horen wat zijn beslissing is. Dat is de enige stem waar je in dat opzicht naar moet luisteren. En we geven hem de tijd om die beslissing te nemen en te herstellen."