De Britse bokser Anthony Joshua is woensdagmiddag ontslagen uit het ziekenhuis in Nigeria. De olympisch kampioen van 2012 was daar opgenomen na een auto-ongeluk waarbij maandag twee van zijn boezemvrienden om het leven kwamen.

Hoewel de 36-jarige Joshua medisch gezien fit genoeg is bevonden om thuis verder te herstellen, is hij volgens een verklaring van de autoriteiten in de staten Ogun en Lagos "zwaarmoedig en vol emoties" door het verlies van zijn teamleden.

Bij het ongeval op de snelweg nabij Makun kwamen conditietrainer Sina Ghami en persoonlijke trainer Latif Ayodele om het leven toen hun Lexus op een stilstaande vrachtwagen botste. Het waren naast trainers ook zeer goede vrienden van de vechtsportlegende.

Joshua zelf zat op de achterbank en liep lichte verwondingen op. De Nigeriaanse politie onderzoekt nog of overmatige snelheid van de SUV de oorzaak van de botsing was. De bokser, die onlangs nog won van Jake Paul, heeft nauwe familiebanden in Nigeria en was in het land voor een vakantie.

De familie van Joshua liet op oudjaarsdag voor het eerst van zich horen. "Eerlijk waar, het nieuws dat onze Anthony Joshua betrokken was bij een fataal auto-ongeluk, kwam voor ons als een diepe schok binnen. We wisten het zelf niet eens, totdat mensen ons begonnen te bellen om bevestiging te vragen. Anthony komt drie of vier keer per jaar naar huis in Nigeria, zeker rond de feestdagen. Dit was volledig onverwachts", zegt Joshua's oom Adedamola in gesprek met Nigeriaanse media.