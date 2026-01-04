De gestopte topbokser Tyson Fury heeft zich wederom bedacht. De Brit, die na de verloren partij tegen Oleksandr Usyk zijn pensioen aankondigde, heeft nu besloten om zijn pensioen op te heffen en terug te keren in de vechtsportwereld.

Fury is één van de meest bekende namen in de zwaargewichtdivisie van het professionele boksen. The Gypsy King werd in zijn loopbaan meermaals kampioen van de wereld en heeft overwinning op topvechters op zijn naam zoals Francis Ngannou, Derek Chisora, Deontay Wilder en Dillian Whyte. Die zeges leverden hem de titel op, maar die raakte hij in 2024 kwijt aan de Oekraïense powerhouse Usyk. Later in dat jaar verloor Fury ook een directe rematch tegen de kampioen, waarna hij besloot om een stapje terug te doen en met pensioen te gaan.

Terugkeer

Op die beslissing komt Fury echter terug. Op zijn Instagram deelt hij beelden dat hij vol in training is en het doel van die training is dus een terugkeer in de bokswereld. '2026 is het jaar dat ik terug zal keren. Ik ben een tijdje weg geweest, maar nu ben ik weer terug. 37 jaar oud en ik ben nog steeds aan het slaan. Er is niks beter dan een iemand in het gezicht slaan en daar ook nog eens betaald voor krijgen', zet Fury bij de beelden dat hij weer aan het trainen is.

Kijkend naar een mogelijke tegenstander voor Fury komt er bij veel fans één specifieke naam omhoog: Anthony Joshua. Fury en hij worden als de beste zwaargewichten van Engeland gezien, maar ze hebben nog nooit tegen elkaar gevochten. Na de zege van Joshua op Paul en het voorlopig uit beeld raken van de titel, lijkt dit het ideale moment om de twee toppers tegenover elkaar te zetten. Het is niet bekend of Fury openstaat voor een gevecht met Joshua. Laatstgenoemde zal eerst nog moeten herstellen van de blessures die hij fysiek en mentaal overhield na het auto-ongeluk dat hij in Nigeria meemaakte.

Gradus Kraus

Ook de Nederlandse bokssensatie Gradus Kraus is een goede bekende van Fury. De Nederlander traint regelmatig met Tyson Fury, Tommy Fury en hun vader John Fury.