Tyson Fury is één van de grootste boksers van deze eeuw en zijn spraakmakende gevechten legden hem op financieel vlak natuurlijk ook geen windeieren. De Brit heeft een flink vermogen en om dat te beschermen is hij zelfs zijn thuisland ontvlucht.

Fury woonde samen met zijn vrouw Paris, met wie hij zeven kinderen heeft, jarenlang in het Engelse Morecambe, maar dat is officieel niet langer meer het geval. De bokslegende staat sinds kort ingeschreven op het Isle of Man. Dat is een eiland dat ligt tussen Ierland en Groot-Brittannië.

De reden voor de verhuizing van Fury blijkt financieel te zijn. Het eiland valt namelijk wel onder de Britse kroon, maar is geen onderdeel van het Verenigd Koninkrijk. Op Isle of Man gelden daardoor ook andere belastingwetten en die blijken veel voordeliger voor Fury, die een vermogen van zo'n 160 miljoen pond zou hebben.

Belastingvoordelen

Mensen die meer dan 125.000 pond per jaar verdienen, betalen in Engeland zo'n 45 procent belasting, maar op het Isle of Man is dat slechts 21 procent. Ook zit er een maximum van 220.000 pond dat een individu moet betalen op het eiland. Bijkomend voordeel is dat erfbelasting niet bestaat op het Isle of Man en dus hoeven de kinderen geen belasting te betalen over het geld dat ze krijgen als hun ouders ooit zouden overlijden.

Fury en zijn vrouw hebben overigens een aardig optrekje gevonden op het eiland, want ze wonen in een villa met een waarde van liefst 8 miljoen pond in de buurt van hoofdstad Douglas. De woning heeft maar liefst zes slaapkamer. Dat is uiteraard wel weer handig voor een gezin met zeven kinderen.

Anthony Joshua

Fury werd dit weekend nog uitgedaagd voor een gevecht door niemand minder dan Anthony Joshua. De Brit sloeg in de nacht van vrijdag op zaterdag (Nederlandse tijd) Jake Paul knock-out en gaf daarna aan te azen op een duel tegen zijn landgenoot. Fury en Joshua werden in het verleden al vaker aan elkaar gelinkt, maar tot een gevecht kwam het opvallend genoeg nooit.

Het is de vraag of dat deze keer wel gaat gebeuren, want Fury kondigde in januari nog aan dat hij gestopt is. Dat heeft hij echter al vier keer eerder gezegd en telkens kwam hij terug op dat besluit dus de tijd zal aantonen hoe standvastig hij ditmaal gaat zijn. Fury kwam vorig jaar december voor het laatst in actie. Hij verloor toen voor de tweede keer in korte tijd van Oleksandr Usyk.