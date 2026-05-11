Gradus Kraus pakte zaterdagavond een knappe knock-outzege tijdens Boxing Gladiators en zijn trouwste supporter was erbij. Dat is zijn moeder, maar soms kan de bokser haar door haar gedrag wel achter het behang plakken als hij aan het vechten is.

Kraus, die won van Theo Brooks tijdens het evenement in Topsportcentrum Rotterdam, komt uit een hecht gezin. Zijn vader Albert staat vaker in de publiciteit als het gaat om zijn zoon. Dit omdat Albert Kraus zelf ook een bevlogen vechtsporter was. Zijn moeder Patricia (46) staat minder vaak in de belangstelling, maar zij is voor Kraus net zo belangrijk. En de moeder van de bokser leeft altijd enorm mee bij de partijen van haar zoon.

Tijdens wedstrijden komt altijd het moederinstinct in Patricia naar boven, zo vertelt ze tegenover het Algemeen Dagblad. Ze kan er niets aan doen, maar zodra haar zoon een klap krijgt, ontsnapt bij haar bijna altijd een gilletje. Dat bevestigt de bokser zelf ook. "Twee keer heb ik mijn moeder horen gillen", liet Kraus weten na zijn overwinning op de Britse bokser Theo Brooks.

'Gek word ik er soms van'

Kraus vertelt dat hij soms 'één iemand hoort gillen, als de zaal stil is', zijn moeder. Hij weet enorm goed dat dit uit een goed hart komt, maar soms kan hij zich er ook wel aan irriteren. "Alsof ze m'n trainer en manager ineen is. Ik ben zelf helemaal geen stresskip, dus dan denk ik wel: mam, laat me nou met rust. Gek word ik er soms van", vertelt de bokser eerlijk. De liefde is in ieder geval onvoorwaardelijk. Die liefde vereeuwigde Kraus door middel van een tattoo met de tekst mama op zijn schouderblad.

De moeder van Kraus beseft zelf ook dat ze wat ver kan gaan in haar beschermende rol. Ze is vooral bang dat 'haar zoon pijn heeft' en dus kan ze er niks aan doen dat er soms een gilletje ontsnapt. "Als ze me zouden filmen, denken mensen: die vrouw spoort niet. Als hij een stoot krijgt, móét ik gewoon gillen. Soms zie ik hem dan zo met dat handje doen. Zo van: rustig aan, jij. Nou ja, sorry, hoor", zo vertelt de moeder van de bokssensatie over de partijen van haar zoon.

