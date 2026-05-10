De fans die zaterdag naar Rotterdam waren gereisd om Gradus Kraus in actie te zien, werden niet teleurgesteld. De bokssensatie sloeg de Britse Theo Brooks binnen twee rondes knock-out. In gesprek met Sportnieuws.nl blikt hij terug op zijn gevecht en kijkt hij vooruit op het boksdebuut van Rico Verhoeven, die hij persoonlijk goed kent.

Zoals de fans van Kraus gewend zijn, duurde zijn gevecht in het Topsportcentrum in Rotterdam niet lang. Na anderhalve ronde kwam het gevecht vroegtijdig ten einde. Kraus had Brooks toen al vier keer naar het canvas geslagen. De vierde keer was genoeg voor een technische knock-out voor de Brabander, die zelf eigenlijk wel wat langer had willen vechten.

"Ik wil de fans altijd een knock-out geven", vertelt Kraus in gesprek met deze site. "Dat maakt je zelf ook net wat trotser, maar het gebeurt wel elke keer te snel. Het is niet dat ik daarvoor ga", verzekert hij. "De power zit er gewoon in en als ze tegen die stoten lopen, ja, dan zie je zelf wat er gebeurt... dan houden ze het bijna niet langer vol dan twee rondes."

Moederdag

De 24-jarige bokssensatie voelde naar eigen zeggen al tijdens de eerste paar stoten die hij uitdeelde dat hij zijn tegenstander in de greep had. "Maar die jongen (Brooks, red.) is wel echt een hele taaie, want ik heb hem een paar keer echt goed geraakt, bij sommigen bleef hij staan en bij sommigen stond hij weer op", deelde hij een compliment uit in de richting van zijn tegenstander.

"Morgen is het Moederdag", antwoordt Kraus op de vraag wat hem de komende tijd te wachten staat. "Dus dan moet ik eerst een hoop vrouwen vermaken", zegt hij, wanneer hij zich realiseert dat die uitspraak wellicht verkeerd geïnterpreteerd kan worden. "Mijn eigen vrouw, mijn moeder en mijn schoonmoeder", vult hij lachend aan.

Dansen met dochter Giana

Ook zaterdag hield Kraus een mooie traditie in stand. Dansend met zijn dochter Giana (4) betrad hij de ring. Dit keer koos hij voor een populaire dans op het nummer Shoulder Lean van het rapduo Siggy & D1ns, dat live meezong tijdens Kraus' walk-out. "Ik denk dat de uitvoering wel goed was", blikte Kraus na afloop terug op het dansje met zijn dochter.

"En al is de uitvoering niet goed; ik geniet er gewoon van dat ik het samen met mijn dochtertje doe. Als ik in bed lig, kijk ik alleen die filmpjes terug en ook nog een paar keer mijn eigen wedstrijd, maar ik geniet meer van die filmpjes en hoe mijn dochtertje het toch maar weer flikt op haar vierjarige leeftijd."

Rico Verhoeven

Kraus weet als geen ander hoe het is om als kickbokser de overstap naar het boksen te maken. De keuze van Verhoeven om de strijd aan te gaan tegen Oleksandr Usyk tijdens een bokspartij, zorgt dan ook voor bewondering van Kraus.

"Het is een op en top talent. Als je ziet wat hij allemaal bereikt met kickboksen: dertien jaar aan de top gestaan. Hij is gewoon heel gedisciplineerd. Ik denk dat elke sporter daar een voorbeeld aan kan nemen", aldus Kraus. Over Verhoevens kans om te winnen tegen Usyk is hij duidelijk: "Hij kan zeker winnen, maar makkelijk zal het niet worden."

