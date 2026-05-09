Boksensatie Gradus Kraus heeft weer eens een knock-out aan zijn indrukwekkende zegereeks toegevoegd. Dit keer moest de Britse Theo Brooks eraan geloven tijdens Boxing Gladiators in Rotterdam. Nadat de Brabander zijn opponent in de eerste en tweede ronde vier keer naar het canvas had gewerkt, was het afgelopen en kwam de partij vroegtijdig ten einde.

Brooks is de tiende bokser die kennis maakte met de gigantische knock-outpower van Kraus. De partij zou initieel acht rondes duren, maar zo ver kwam het niet. Het gevecht was amper een minuut bezig toen Kraus de eerste knockdown uitdeelde. De Brit stond op, maar ging tegen het einde van de eerste ronde opnieuw neer. Gered door de bel, ging Brooks de tweede ronde in, maar ook daar kreeg hij het zwaar met de rake stoten van de Brabander.

"Dat konden ze verwachten van me", lachte Kraus na afloop in gesprek met deze site. "Dat is in Nederland iedere keer zo gegaan", doelde hij op het vroegtijdig ten einde komen van zijn bokspartij. "Ik hoop natuurlijk zelf ook meer rondes te draaien. Ik vind het heel leuk om te doen, dus ik geniet ook meer als ik meerdere rondes doe. Tuurlijk gaf het een kick dat ik hem (Brooks, red.) knock-out sloeg, maar of dat nou in ronde één, twee of acht gebeurt maakt voor mij niet uit."

Kraus gooide er wederom een combinatie van stoten uit waarmee hij Brooks naar het canvas kreeg. De Brit stond opnieuw op, maar na de vierde keer was het klaar, waardoor Kraus opnieuw opnieuw een (technische) knock-out aan zijn indrukwekkende reeks heeft toegevoegd.

Vechtersrecord Kraus

De 24-jarige Kraus timmert hard aan de weg en heeft sinds zijn debuut een indrukwekkende vechtersrecord opgebouwd. De Brabander heeft tien partijen als prof gevochten en won deze allemaal, waarvan liefst negen op basis van een (technische) knock-out. De jonge prof is een gevreesde tegenstander voor veel boksers, wat het moeilijk maakt om nieuwe opponenten voor hem te vinden. Zaterdag ging de Britse Brooks de uitdaging aan in Rotterdam.

Nieuwe generatie

Naast Kraus stonden er zaterdag meer Nederlandse boksers in het Topsportcentrum Rotterdam die deel uitmaken van de nieuwe generatie topboksers, onder wie Tony Jas en Geraldo Holzken. Beiden maakten anderhalf jaar geleden hun profdebuut bij Boxing Influencers. Geraldo Holzken heeft zijn vechtershart niet van een vreemde; hij is de zoon van voormalig (kick)bokser Nieky Holzken.

