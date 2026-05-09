Bokser Elaige Camara was zaterdag in het Topsportcentrum te Rotterdam vastberaden om op tijd naar huis te gaan. Na zes rondes deelde hij een snoeiharde knockdown uit aan zijn opponent Deevorn Miller. De Engelsman stond op, waarna Camara bloed rook en direct zijn slag sloeg met een aantal rake stoten. De scheidsrechter oordeelde dat Miller niet meer in staat was verder te vechten, waardoor Camara op basis van een technische knock-out won.

Er stonden initieel acht rondes gepland, maar in de zesde ronde van de cruisergewicht-partij haalde Camara hard uit met een combinatie van stoten waarmee hij Miller naar de grond kreeg. Het publiek stond direct op de banken, maar de Engelsman had aan acht tellen genoeg om te herstellen, waarna het gevecht verder ging. Camara zag zijn kans schoon en ging opnieuw vol op zijn tegenstander af met een reeks stoten. Miller raakte daardoor zichtbaar aangeslagen.

De scheidsrechter oordeelde dat de Engelsman niet meer verder kon en beëindigde het gevecht. Camara werd daardoor uitgeroepen tot winnaar via een technische knock-out. Daarmee schreef hij opnieuw een knock-out bij op zijn indrukwekkende erelijst. De bokser vocht acht professionele partijen en won deze alle acht op basis van een knock-out.

Boxing Gladiators

Het hoofdgevecht van de avond bestaat uit de partij tussen de Gradus Kraus en de Britse Theo Brooks. De 24-jarige Kraus timmert hard aan de weg en heeft sinds zijn debuut een indrukwekkende vechtersrecord opgebouwd. De Brabander heeft tien partijen als prof gevochten en won deze allemaal, waarvan liefst negen op basis van een (technische) knock-out. De jonge prof is een gevreesde tegenstander voor veel boksers, wat het moeilijk maakt om nieuwe opponenten voor hem te vinden.

Naast Kraus staan er zaterdag meer Nederlandse boksers in het Topsportcentrum Rotterdam die deel uitmaken van de nieuwe generatie topboksers, onder wie Tony Jas en Geraldo Holzken. Beiden maakten anderhalf jaar geleden hun profdebuut bij Boxing Influencers. Geraldo Holzken heeft zijn vechtershart niet van een vreemde; hij is de zoon van voormalig (kick)bokser Nieky Holzken. Ook staat er een crossovergevecht op het menu tussen meervoudig ongeslagen kickbokskampioen Marieke Calis en drievoudig Nederlands kampioen boksen Kris-Anne Mulder.

