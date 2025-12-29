Conor McGregor vertelde onlangs dat hij het geloof volledig heeft gevonden en genezen is tijdens een trip naar Mexico, maar hij kan het niet laten om af en toe nog een sneer uit te delen. Na de partij tussen Jake Paul en Anthony Joshua was de verloofde van Jutta Leerdam aan de beurt.

McGregor deelde onlangs een groot bericht op social media met daarin de reden waarom hij enkele weken afwezig was geweest. De Ierse topvechter vertelde dat hij op een 'spirituele reis' was geweest in Mexico en daar had hij het licht gezien. McGregor vertelde dat hij God had gezien en beelden van zijn eigen dood. Voor hem was dit een teken om rustiger te worden en meer te focussen op een mogelijke terugkeer in de UFC-kooi. Dezelfde week kreeg McGregor zijn rivaal Khabib Nurmagomedov echter nog een veeg uit de pan van de Ier.

Jake Paul

Ook tegenover Jake Paul hield McGregor zich niet stil. De verloofde van Leerdam vocht enkele weken geleden tegen het natuurlijke zwaargewicht Anthony Joshua. Paul hield het vijf rondes lang vol, maar in ronde zes werd zijn verzet gebroken. Joshua haalde zo verwoestend uit dat de Amerikaan naar de vlakte ging en de partij voorbij was. Op social media liet Paul na de wedstrijd zien dat hij een gebroken kaak had overgehouden aan de partij. Toch was hij zelf blij dat het enkel bij de kaakblessure is gebleven.

'Geniet van je smoothies'

McGregor plaatste een tweet richting Paul met de tekst: 'Inderdaad. God is groots. Geniet van je kerstsmoothies vriend.' De Ierse vechter doelt daarmee op de gebroken kaak van de Amerikaan, waardoor hij waarschijnlijk een tijdje moeite zal hebben met het eten van vast voedsel. Niet veel later verwijderde McGregor het bericht weer. Paul was deze week in Thialf om naar zijn verloofde Leerdam te kijken tijdens het olympisch kwalificatietoernooi, het belangrijkste toernooi voor de schaatsster.

De 37-jarige McGregor heeft in ieder geval ervaring met zware blessures na een gevecht. De Ier lag er anderhalf jaar uit na zijn laatste partij in de UFC tegen Dustin Poirier. Daarin brak McGregor zijn been en kon hij maandenlang niet trainen. Inmiddels is hij helemaal hersteld, maar is een comeback in de UFC nog altijd niet aangekondigd.