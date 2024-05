'Dingen verzinnen voor likes en clicks, niets veranderd': Jake Paul reageert op 'misleidende' foto Mike Tyson

Mike Tyson is in orde. Althans, dat melden zijn tegenstander Jake Paul en Most Valuable Promotions, dat het gevecht samen met Netflix organiseert. Er ging een foto rond via sociale media van Tyson die in een rolstoel zat, maar dat schijnt een oude te zijn volgens kenners.

Volgens Most Valuable Promotions had Tyson last van maagzweer tijdens een vlucht van Miami naar Los Angeles. KSI, een rivaal van Jake Paul, plaatste een foto van Tyson zittend in een rolstoel op X. "KSI en Dilon Danis (een andere concurrent van Jake Paul, red.) lijken erg op elkaar. Ze plaatsten allebei een twee jaar oude foto van Mike Tyson om hun publiek te misleiden, verwijzend naar de gezondheid van Tyson", aldus MVP.

'Medische noodsituatie voor Mike Tyson in vliegtuig naar Los Angeles' Mike Tyson zou acute medische zorg nodig gehad hebben in het vliegtuig. De 57-jarige bokser vloog van Miami naar Los Angeles vliegen, maar kreeg onderweg te maken met een medische noodsituatie. Dat melden ooggetuigen aan In Touch.

'Niets veranderd'

Jake Paul liet ook van zich horen op X. "Je houdt ervan om dingen te verzinnen voordat je de feiten kent voor clicks / likes. Niets veranderd", schreef hij. Opvallend genoeg is de Britse KSI een partner van Logan Paul, de broer van Jake. Het duo heeft samen het razend populaire energiedrankje PRIME op de markt gebracht.

Jutta Leerdam ziet Jake Paul kilo's aankomen: 'Mike Tyson noemt me vet, ik voel me een nijlpaard' Jake Paul (27) is zijn lichaam aan het oppompen richting het boksgevecht tegen Mike Tyson (57). De vriend van Jutta Leerdam wil zijn gewicht opvoeren, zodat hij tijdens zijn trainingen zijn spieren extra belast en daarmee sneller ontwikkelt. Dat is althans zijn theorie.

Slechte gezondheid

Hoewel het slechts om maagzweer ging, is het geen geheim dat Mike Tyson een slechte gezondheid heeft. In juli, wanneer hij en Jake Paul de ring in stappen, is hij 58 jaar oud. Het verschil met zijn tegenstander is dan dertig jaar. Tyson heeft last van Sciatica, waardoor hij ook soms in een rolstoel moet zitten en hij een wandelstok gebruikt.

Die aandoening had niks te maken met wat er tijdens de vlucht mis was. "Gelukkig gaat het goed met hem", liet een manager van Tyson weten aan New York Post. "Hij werd misselijk en duizelig als gevolg van een opflakkering van een maagzweer 30 minuten voor de landing. Hij is dankbaar voor de medische staf die er was om hem te helpen."

Op zaterdag 20 juli stappen Tyson en Paul de ring in voor het 'Gevecht van de Eeuw'.