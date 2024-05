'Medische noodsituatie voor Mike Tyson in vliegtuig naar Los Angeles'

Het complete Formule 1-circus is neergestreken in Monaco. En zeg je Monaco, dan ze je luxe. Vanuit heel de wereld komen wereldsterren naar het Vorstendom aan de Middellandse Zee om even in de schijnwerpers te staan. Dat doen ze per boot, per auto of zelfs per helikopter. Dat laatste geldt voor kickbokser Rico Verhoeven.