Jutta Leerdam ziet Jake Paul kilo's aankomen: 'Mike Tyson noemt me vet, ik voel me een nijlpaard'

Jake Paul (27) is zijn lichaam aan het oppompen richting het boksgevecht tegen Mike Tyson (57). De vriend van Jutta Leerdam wil zijn gewicht opvoeren, zodat hij tijdens zijn trainingen zijn spieren extra belast en daarmee sneller ontwikkelt. Dat is althans zijn theorie.

Want misschien is het gewoon een excuus van de Amerikaanse vlogger, ondernemer en bokser om lekker stapels cheeseburgertjes te eten. Zijn normale gewicht bij bokswedstrijden is 90 kilogram en in het dagelijks leven is hij circa 94 kilo zwaar. Maar voor het gevecht tegen legende Tyson, dat door Netflix wordt gestreamd, wil hij uitkomen op 99 kilogram. In zijn trainingsperiode wil hij tijdelijk uitkomen op 110 kilogram.

Jake Paul beleeft angstige momenten in vliegtuig en bidt tot god: 'Ik hou van jou' Jake Paul beleefde een intense week. Vanwege twee persconferenties moest hij Puerto Rico verlaten om naar Amerika te gaan. Zondag op de weg terug naar het tropische eiland beleefde hij angstige momenten.

Nijlpaard

Ondanks dat Paul zijn gewichtstoename zo zorgvuldig heeft gepland, is het toch even wennen voor de jongere broer van Logan. In gesprek met TMZ zegt hij: "Ik heb iets meer kracht gekregen, maar het is vooral nuttig om zwaarder te zijn zodat ik niet alle kanten op wordt geduwd door een zwaargewicht. Als ik hardloop, dan ben ik echt zoveel langzamer. Ik voel me als een nijlpaard ofzo."

Jutta Leerdam zag het niet zitten, maar Jake Paul laat zien hoe het moet: 'Stelletje lafaards' Jake Paul staat 20 juli tegenover Mike Tyson in de ring en de twee boksers stonden deze week op twee grote persconferenties. De Amerikaanse vriend van Jutta Leerdam en Iron Mike wisten er weer een ware show van te maken en Paul deed wat hij eerder al aankondigde. De aandacht voor het gevecht is dan ook gigantisch.

Dansen in de ring

Wat Leerdam van het dikkere buikje van Paul vindt is niet bekend. Wel heeft Tyson al gerageerd op het nieuwe uiterlijk van zijn aankomende tegenstader. "Mike Tyson heeft me 'vet' genoemd", aldus Paul. "Maar ik geloof erin dat vet verandert in spieren. Tijdens het gevecht zal ik in staat zijn om te bewegen en dansen in de ring als een echt zwaargewicht."

Tijdens een persconferentie grapte Tyson over de hamburgerbuik van Paul: "Ik weet niet of hij in de kracht van zijn leven is. Hij zou lenig en afgetraind moeten zijn, maar hij is dik en vunzig. Ik zag hem laatst zonder shirt. Hij is echt vet."

Jake Paul doet bizarre uitspraken richting partij met Mike Tyson: 'Ik wil zijn zachte lippen zoenen' Jake Paul en Mike Tyson hadden donderdagnacht hun tweede persconferentie in aanloop naar hun gevecht op 20 juli. De twee waren zoals verwacht vijandig tegen elkaar, maar op een gegeven moment zat er ook wel een bijzonder romantische en bizarre passage in het persmoment.

Netflix

Paul vertelt dat hij al traint tegen zwaargewichten, al zitten daar geen bekende namen tussen. Hij verwacht dat op 20 juli de zaal (AT&T Stadium in Arlington, Texas) uitverkocht zal zijn, wat neerkomt op dik 90.000 toeschouwers. En het aantal mensen dat via Netflix zal kijken is volgens hem "honderden miljoenen".

Daarna komt hij met een inspirerend praatje: "Ik had dit allemaal nooit verwacht. Dus kinderen: luister niet naar mensen met kritiek. Blijf jezelf, pak alle kansen die je krijgt, je weet maar nooit waartoe het zal leiden."