Dit is het luxeleven van Tyson Fury: een peperduur wagenpark, Rolex-horloges en een enorm landhuis

De vechtsportwereld kijkt deze week naar Tyson Fury en Oleksandr Usyk. De twee staan zaterdag tegenover elkaar in Saoedi-Arabië en gaan allebei enorme bedragen verdienen aan het gevecht. Wie de rijke Fury een beetje kent, weet dat hij niet vies is van pronken grof geld uitgeven.

De Engelse krant The Sun vermoedt dat de WBC-zwaargewichtkampioen bijna 200 miljoen pond (zo'n 230 miljoen euro) heeft verdiend aan zijn loopbaan. Daar komt nog een enorm bedrag van honderd miljoen pond bij vanwege zijn gevecht met Usyk. De Brit heeft het financieel dus goed voor elkaar en dat blijkt ook uit het luxeleven dat de Gipsy King leidt.

Dik landhuis voor zijn zeven kinderen

Fury woont volgens de krant met zijn vrouw Paris en zeven kinderen in een landhuis van 1,7 miljoen pond. Misschien nog wel indrukwekkender is zijn enorme sloot aan luxe auto's, waar hij vaak mee pronkt op sociale media. Zo heeft hij twee Rolls Royces en bezit hij ook onder meer een Ferrari en een Porsche.

Horloges en dure kleding

Daarnaast is Fury ook dol op peperdure horloges. Hij is groot fan Rolex en heeft er uiteraard een paar van dat merk in zijn collectie. Volgens The Sun is het duurste horloge van Fury meer dan 100.000 pond waard. Daar hoort uiteraard ook bijpassende kleding van een groot en prijzig merk bij. Op Instagram pronkt Fury vaak met designerlabels als Louis Vuitton en Gianni Versace.

Vader Tyson Fury deelt keiharde kopstoot uit aan lid van team Usyk: 'Geniet van de entertainment' John Fury heeft zich maandag van een schandalige kant laten zien. Het opgefokte standje deelde tijdens een bijeenkomst een keiharde kopstoot uit aan iemand uit het kamp van Oleksandr Usyk, de aankomende tegenstander van zijn boksende zoon Tyson Fury.

Vader Fury door het lint

De vader van Fury ging maandag overigens door het lint tijdens een mediadag in Saoedi-Arabië. John Fury, die al vaker op een slechte manier het nieuws haalt rondom wedstrijden, deelde een keiharde kopstoot uit aan iemand uit het kamp van Oleksandr Usyk. Daarmee werd nog maar eens extra olie op het vuur gegooid voor het gevecht dat zaterdag 18 mei op het programma staat.

Tyson Fury is geen 'fat man' meer: bokser laat lichaam zien in aanloop naar gevecht Oleksandr Usyk Tyson Fury is nooit de meest afgetrainde topsporter geweest, maar ziet er voor zijn gevecht met Oleksandr Usyk fitter uit dan ooit te voren. De wereldkampioen boksen in de zwaarste klasse deelde op Instagram beelden van zijn lichaam.

Fitter dan ooit

Hoewel Fury nooit de meest afgetrainde bokser was, ziet hij er voor het gevecht met Usyk fitter uit dan ooit. Onlangs deelde hij beelden van zijn lichaam op Instagram en daar is een duidelijk verschil te zien ten opzichte van eerdere gevechten.