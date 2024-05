Donegi Abena over scheids bij laatste titelgevecht: 'Dat ze incapabele mensen op zulke partijen zetten...'

In maart verloor Donegi Abena de wereldtitel lichtzwaargewicht bij Glory en hij is uit op revanche. Tijdens een interview met Sportnieuws.nl laat Abena weten dat hij de Grand Prix in zijn gewichtsklasse van 8 juni gaat winnen, en het maakt niet uit wie hij tegenkomt.

Na de titelstrijd tussen Donegi Abena en Tarik Khbabez was Abena nogal opgewonden om een moment waarop Maik Polanen, de coach van Khbabez, tijdens het gevecht de ring in stapte. Op Instagram liet Abena weten dat dit niet mag en er een directe diskwalificatie zou moeten volgen. Uiteindelijk hield het protest geen stand en kon Khbabez zijn net gewonnen wereldtitel behouden.

Einde aan rel rond Glory-gevecht: 'Tarik Khbabez behoudt titel, protest van Donegi Abena afgewezen' Niet alleen het achtmanstoernooi van Glory leverde een rel op door het incident tussen Jamal Ben Saddik en Rico Verhoeven, maar ook het titelgevecht tussen Donegi Abena en Tarik Khbabez zorgde voor de nodige discussie. Khbabez pakte de titel af van Abena, maar die was het daar duidelijk niet mee eens en diende een protest in. Dat is uiteindelijk afgewezen.

In een interview met Sportnieuws.nl liet Abena weten dat hij zich 'genaaid' zou voelen als dezelfde scheidsrechter van zijn verloren titelstrijd opnieuw zijn partij zou fluiten. "Ik begrijp niet dat ze (Glory, red.) mensen op zulke partijen neerzetten die duidelijk incapabel zijn om hun werk goed te doen. Als ze iemand neerzetten waarvan ze niet zeker weten of hij het wel of niet kan doen, is een beetje apart."

Gemis Saddik en Plazibat

Na zijn verloren titelstrijd is Abena even naar Suriname gegaan en heeft hij een welverdiende vakantie gehouden. De oud-kampioen schenkt geen aandacht aan commentaar van anderen en heeft er daardoor niet zo veel last van.

Dat Jamal Ben Saddik en Antonio Plazibat niet aanwezig waren bij de afgelopen zwaargewicht Glory Grand Prix is voor Abena een gemis. "Zij staan in de top van de heavyweight divisie, dus zij moesten er eigenlijk bij zijn om het toernooi compleet te maken."

'Ik ga de winst pakken'

Donegi Abena doet geen uitspraken over wie hij verwacht in de finale van de Glory Grand Prix. Wat hij wel voorspelt, is dat hij zelf de winst pakt.