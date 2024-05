Levi Rigters klaar voor Glory 92: 'Focus houden en scherp blijven was mijn grootste obstakel'

Aankomende zaterdag staat Levi Rigters wederom in de ring, en deze keer tegen Nico Horta tijdens Glory 92. Rigters wil graag een revanche tegen Rico Verhoeven en daarvoor moet hij al zijn komende partijen winnen. In gesprek met Sportnieuws.nl blikt Rigters er vooruit op zijn clash met Horta.

Nico Horta is een nieuwkomer bij Glory, maar Big Sexy denkt dat het publiek hem gaat onderschatten. "Ze hebben mij nog nooit gezien en nog nooit van mij gehoord", vertelt Horta in een eerder gesprek met Sportnieuws.nl. "Het maakt het voor mij alleen maar leuker om het tegendeel te bewijzen en te laten zien wat ik in mijn mars heb."

Verslaggever Giovanni Tjin van Sportnieuws.nl sprak Levi Rigters vrijdagmiddag na het officiële weegmoment voor Glory 92. Hoe werkt hij toe naar zo'n wedstrijd? "De focus houden, scherp blijven en gewoon door blijven gaan in de laatste weken was mijn grootste obstakel", vertelt Rigters. Na zijn laatste toernooi is de Nederlandse kickbokser gelijk gaan doortrainen.

Tegenstander van Levi Rigters

Nico Horta staat niet in de ranking van Glory en is op het laatste moment opgeroepen om Jahfarr Wilnis te vervangen. Voor de buitenwereld is Horta nog onbekend, maar ondanks dat vindt big sexy dat hij prima kan meedraaien met de top van Glory. Rigters vertelt: "Dat gaat hij nu laten zien of hij dat kan. Hij heeft wel actief gevochten in het buitenland en het is een grote en sterke gast. Ik ga uit van mijn snelheid en mijn techniek, dus dat verschil ga je denk ik heel erg zien."

Rematch Rigters tegen Verhoeven

Na de verloren Grand Prix finale in maart, ziet Levi Rigters graag een rematch met wereldkampioen Rico Verhoeven. "De focus is om te bouwen, en uiteindelijk die rematch voor dat titelgevecht. Elke wedstrijd daarvoor is ervaring opdoen, dus elke wedstrijd is positief."