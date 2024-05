Tarik Khbabez rekent op finale tegen Bahram Rajabzadeh bij Glory Grand Prix: 'Maar het is een toernooi hè'

In maart won Tarik Khbabez van Donegi Abena en pakte daarmee de wereldtitel bij het lichtzwaargewicht van Glory. Sindsdien heeft de Marokkaanse kickbokser genoten van zijn gezin en lekker doorgetraind. Op 8 juni moet de kampioen laten zien waarom hij de beste is. In aanloop naar de lichtzwaargewicht Grand Prix van Glory sprak Sportnieuws.nl met Khbabez.

De titelstrijd tussen Khbabez en Abena in maart was alles behalve saai en de klappen vlogen in het rond. Voordat het gevecht plaatsvond, was het al erg gespannen tussen de twee vechters. Een nieuwe ontmoeting tijdens de lichtzwaargewicht Grand Prix lonkt, maar doen moeten Khbabez en Abena eerst hun kwartfinale winnen. Tarik Khbabez neemt het op tegen de Fransman Pascal Touré en Donegi Abena zal als eerste vechten tegen de 22-jarige Stefan Latescu uit Roemenië.

Beveiliging grijpt bij Glory in na opstootje tussen Tarik Khbabez en Donegi Abena: 'Ik ga jou pesten' Tijdens een crossfire op het YouTube-kanaal van Glory Kickboxing liep de spanning tussen Donegi Abena en Tarik Khbabez hoog op. Zaterdag staan ze tegenover elkaar in de ring voor de Glory-titel (lichtzwaargewicht). Dat het gevecht geen gezellig onderonsje wordt, was wel al te verwachten gezien de voorgeschiedenis. Abena moest eerder afzeggen, waarop Khbabez veel kritiek had.

Loting Grand Prix

Tijdens de loting van de Grand Prix wilde Tarik Khbabez de Fransman uitdagen, maar wist hij even niet meer hoe de Fransman heette. Vervolgens zei Khbabez tijdens de persconferentie het volgende over zijn keuze: "Het is een goede jongen (Touré), maar ik kies wel voor de veilige kant". Hij kreeg de lachers op zijn hand, maar wakkerde ook een vuur aan bij zijn tegenstander. Pascal Touré antwoordde op zijn beurt met: "Bij opkomst wist hij (Khbabez) niet eens mijn naam, maar na het gevecht zal hij mijn naam weten."

Gevechten Glory lichtzwaargewicht Grand Prix bekend: Khbabez kiest voor de 'veilige' kant Vrijdagmiddag tijdens de loting van Glory lichtzwaargewicht Grand Prix werd de ene naar de andere vechter uitgedaagd. Kampioen Khbabez gaat het op 8 juni als eerste opnemen tegen de Fransman Pascal Touré.

Tegen Rajabzadeh in de finale

Vrijdagmiddag interviewde Sportnieuws.nl de wereldkampioen lichtzwaargewicht, die een ontspannen indruk achterliet. "Het gaat goed, ik heb niet veel meegemaakt. Ik ben gewoon lekker aan het trainen en van mijn gezin aan het genieten. Lekker vader zijn voor m'n kinderen", vertelt Khbabez.

Khbabez hoopt dat hij tegen Bahram Rajabzadeh komt te staan in de finale, en dat verwacht hij eigenlijk ook. "Maar het is een toernooi hè, er kan van alles gebeuren." Eerst moet de Marokkaanse kickbokser Pascal Touré verslaan om uiteindelijk door te stomen naar de finale.

Keuze voor Touré

De wereldkampioen lichtzwaargewicht wil graag ook deze Grand Prix binnenslepen en denkt al zelfs bij de loting vooruit. In het interview met Sportnieuws.nl legt Khbabez dit uit aan de hand van zijn keuze voor Touré: "Ik denk dat iedereen een beetje een verkeerd beeld van mij heeft gekregen dat ik de makkelijkste kant kies. Het is niet dat ik de makkelijkste kant kies, maar de veiligste. Ik vind hem een technische jongen, en met een technische jongen loop je minder blessures op."

Khbabez was ook bijna als bokser naar de Olympische Spelen gegaan, maar uiteindelijk koos hij toch voor Glory en het kickboksen. "Het is een droom, ik wou het heel graag, maar ik moest wel snel een keuze maken."